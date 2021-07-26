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酸鹼值、濕度、皮脂…洗澡3點不漏 你洗對了嗎

劉小川
沐浴乳的選擇，攸關肌膚的狀態。(Getty Images)
沐浴乳的選擇，攸關肌膚的狀態。(Getty Images)

面對疫情，以及生活周遭各種病毒與細菌，做好清潔相對重要，不只是要常洗手，洗澡也是很重要的步驟。但高溫帶來的流汗，還有各種空污、細菌的侵擾，許多人身上肌膚也出問題，該如何養好肌膚呢？台灣皮膚科醫師胡怡萱就提醒，洗澡除了抗菌以外，也要重視身體皮膚的健康，要讓肌膚打造成有利於益菌叢生長的環境。

胡怡萱醫師表示，人體皮膚表面有豐富的菌叢，好菌會抑制壞菌生長，保護人體免受致病微生物侵襲，減少肌膚惱人狀況產生，不過市面上許多抗菌、強力清潔的洗澡產品，雖然會洗去壞菌，但可能好菌也會被洗去，因此讓身體有著「益生態」的環境很重要，可以用3招來養成。

1注意沐浴品酸鹼值

肌膚的健康角質層pH值約為4.5～6.5，但多數沐浴產品中的皂鹼，會影響pH值，建議可以選擇pH5.5微酸性的沐浴產品，以鞏固皮脂膜健康。

2重視肌膚保溼補水

肌膚保水度，會與表皮菌叢生態交互影響，保水度佳能提供好菌的存活養分，建議可以選擇有燕麥、菊苣的天然保濕因子，或鎖水磁石（Pentavitin）的長效保濕成分，角質層只要補滿水，能減少肌膚水分蒸發，展現光澤感。

3無皂鹼洗劑 調理皮脂

有些人的肌膚特別容易出油，也會打亂肌膚上的菌叢生態，但要調理得要溫和，可採用無皂鹼洗劑，或含有維生素B群、尿囊素等成分的沐浴產品，能調理皮脂平衡，舒緩肌膚狀態。

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