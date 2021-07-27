「722」量血壓 疾病遠離你
一名50歲男性高血壓患者，原先在追蹤治療之下血壓控制還算得當，但近來因疫情影響不敢至醫院回診，也擔心正在服用的高血壓藥物增加新冠肺炎染病風險，而擅自停藥，導致出現疑似中風症狀，緊急就醫後發現心臟收縮壓飆至160 mmHg，同時併發心律不整、心房顫動現象。
小心「隱形殺手」
高血壓又稱為「隱形殺手」，原因就是其症狀不明顯，常常要到重度高血壓(收縮壓mmHg：≧180 舒張壓mmHg：≧110)，或是併發心肌梗塞、心房顫動、心臟衰竭等心血管疾病、腎功能惡化，甚至腦中風，向醫師諮詢後才發現根源都是「血壓」。
對此，台大醫院心臟內科教授暨台灣高血壓學會名譽理事長王宗道醫師表示，「血壓管理是一輩子的事情，高血壓是相當多疾病的背後主要推手，所以當你將血壓控制好，壽命自然會延長！」
防疫期長時間待在家，掌握自身的血壓狀況更是高血壓患者的首要之務，何時該量血壓、要怎麼量？對此，台灣高血壓學會提出「722請量量」的居家血壓量測口訣，方便民眾記憶，並養成居家血壓量測習慣。
王宗道解釋，「722請量量」口訣中7代表的是連續7天量測血壓、每天2回(早晚量)，每回2次(每次間隔一分鐘)，再將這些數據取平均血壓值做為醫師評估的依據。
若收縮壓mmHg≧140、舒張壓mmHg≧90，或甚至患者有糖尿病、心血管疾病等問題的話，平均收縮壓mmHg≧130、舒張壓mmHg≧80，都建議盡速回診做諮詢。
吃藥不增染疫風險
王宗道指出，去年開始有不少患者回診時詢問是否該停止服用高血壓藥物或換藥，是因為2020年研究發現新冠肺炎病毒是經由人類下呼吸道的ACE 2(Angiotensin Converting Enzymes 2)做為受體而感染，而ACE2跟人體調節血壓機制息息相關，目前高血壓處方上廣泛使用的兩大藥物：「血管張力素轉化酶抑制劑」(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI)以及「血管張力素受器阻斷劑」(angiotensin II receptor blockers, ARB)，作用的過程中都跟ACE2有關聯。
但王宗道也強調，高血壓患者不用擔心，經過世界各地醫學專家研究後證實，高血壓藥物不管是ACEI或是ARB，都跟增加新冠肺炎染病風險無關，甚至某些研究報告中還發現，感染新冠肺炎後持續服用ACEI或ARB類降血壓藥物，轉化成新冠肺炎重症而死亡的患者比例有下降的趨勢。
擅自停藥悔時已晚
反之更危險的是，若高血壓患者因擔心而擅自停藥或調整劑量，短期內並不容易察覺異狀，等到失去藥效進而出現嚴重併發症才重視高血壓問題，恐怕為時已晚。
王宗道呼籲，疫情期間看病最好的防護還是施打疫苗，不管哪一種疫苗都有相當的保護力，而現在就醫的管道更是較以往來的多，民眾若實在不方便到醫院回診，也能利用視訊門診等等資源就診。
(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)
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