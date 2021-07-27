「722」量血壓 疾病遠離你

醫師解釋，「722請量量」口訣中7代表的是連續7天量測血壓、每天2回(早晚量)，每回2次(每次間隔一分鐘)，再將這些數據取平均血壓值做為醫師評估的依據。(Getty Images)

一名50歲男性高血壓 患者，原先在追蹤治療之下血壓控制還算得當，但近來因疫情影響不敢至醫院回診，也擔心正在服用的高血壓藥物增加新冠肺炎 染病風險，而擅自停藥，導致出現疑似中風症狀，緊急就醫後發現心臟收縮壓飆至160 mmHg，同時併發心律不整、心房顫動現象。

小心「隱形殺手」

高血壓又稱為「隱形殺手」，原因就是其症狀不明顯，常常要到重度高血壓(收縮壓mmHg：≧180 舒張壓mmHg：≧110)，或是併發心肌梗塞、心房顫動、心臟衰竭等心血管疾病、腎功能惡化，甚至腦中風，向醫師諮詢後才發現根源都是「血壓」。

對此，台大醫院心臟內科教授暨台灣 高血壓學會名譽理事長王宗道醫師表示，「血壓管理是一輩子的事情，高血壓是相當多疾病的背後主要推手，所以當你將血壓控制好，壽命自然會延長！」

防疫期長時間待在家，掌握自身的血壓狀況更是高血壓患者的首要之務，何時該量血壓、要怎麼量？對此，台灣高血壓學會提出「722請量量」的居家血壓量測口訣，方便民眾記憶，並養成居家血壓量測習慣。

王宗道解釋，「722請量量」口訣中7代表的是連續7天量測血壓、每天2回(早晚量)，每回2次(每次間隔一分鐘)，再將這些數據取平均血壓值做為醫師評估的依據。

若收縮壓mmHg≧140、舒張壓mmHg≧90，或甚至患者有糖尿病、心血管疾病等問題的話，平均收縮壓mmHg≧130、舒張壓mmHg≧80，都建議盡速回診做諮詢。

吃藥不增染疫風險

王宗道指出，去年開始有不少患者回診時詢問是否該停止服用高血壓藥物或換藥，是因為2020年研究發現新冠肺炎病毒是經由人類下呼吸道的ACE 2(Angiotensin Converting Enzymes 2)做為受體而感染，而ACE2跟人體調節血壓機制息息相關，目前高血壓處方上廣泛使用的兩大藥物：「血管張力素轉化酶抑制劑」(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI)以及「血管張力素受器阻斷劑」(angiotensin II receptor blockers, ARB)，作用的過程中都跟ACE2有關聯。

但王宗道也強調，高血壓患者不用擔心，經過世界各地醫學專家研究後證實，高血壓藥物不管是ACEI或是ARB，都跟增加新冠肺炎染病風險無關，甚至某些研究報告中還發現，感染新冠肺炎後持續服用ACEI或ARB類降血壓藥物，轉化成新冠肺炎重症而死亡的患者比例有下降的趨勢。

擅自停藥悔時已晚

反之更危險的是，若高血壓患者因擔心而擅自停藥或調整劑量，短期內並不容易察覺異狀，等到失去藥效進而出現嚴重併發症才重視高血壓問題，恐怕為時已晚。

王宗道呼籲，疫情期間看病最好的防護還是施打疫苗，不管哪一種疫苗都有相當的保護力，而現在就醫的管道更是較以往來的多，民眾若實在不方便到醫院回診，也能利用視訊門診等等資源就診。

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