骨折後不只補鈣 要均衡飲食

骨折後身體需要大量營養才能修復，這時候除了正確的固定、盡早的復位與適當的復健之外，保持飲食均衡也相當重要。(Getty Images)

不小心骨折了，這時候除了正確的固定、盡早的復位與適當的復健之外，到底骨折後應該怎麼吃、吃什麼才對？台灣 衛生福利部臺南醫院骨科醫師李佳龍肯定地說：「骨折病患的飲食，最好的原則就是『均衡飲食』。」

六大類食物均衡攝取

李佳龍醫師強調，「骨骼的組成分除了鈣質，還有磷、鎂與膠原蛋白等，均衡的飲食才能夠攝取到骨折癒合過程所需要各種營養素。」例如：喝牛奶可同時補充豐富的鈣質與蛋白質，提供骨折癒合材料；五穀雜糧類含有各種維生素，能維持身體良好的吸收與代謝；豆魚蛋肉可補充蛋白質，更提供人體製造膠原蛋白的材料。

蔬菜、水果中也含有豐富維生素與礦物質，尤其是富含維生素C的芭樂、柳丁等，能幫助膠原蛋白合成、促進骨痂生成；而堅果類含有維生素K，能幫助鈣質沉積，促進成骨作用。

除此之外，過量的咖啡 因、碳酸飲料會影響鈣質吸收，抽菸或二手菸中的尼古丁也會影響骨折癒合，應盡量避免。

固定傷處正確復健

有些人為幫助鈣質吸收會額外補充維生素D膠囊錠狀食品，對此，食藥署建議，民眾可先諮詢醫師有無必要，或者是透過曬太陽、攝取鮭魚及黑木耳等食品來補充。李佳龍醫師表示，幫助骨折癒合，良好的固定與復健也很重要，骨折傷處通常會以石膏、植入骨釘、骨板等方式固定，只要固定得好，後續的復原會更順利；而正確的復健能提升肌肉 力量與關節活動，並促進骨頭的癒合。

通常骨折後的一至兩年，看似癒合的骨頭仍處於重塑的新陳代謝期，此時骨頭強度可能尚未恢復如受傷前，應該避免劇烈活動，但適當溫和的運動，則有助於提升癒後的骨頭強度。

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