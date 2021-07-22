多吃蔬果防便祕 「腸」保健康

許多人居家辦公，久坐不動，營養失衡，作息不正常，導致便祕。示意圖。（中央社）

居家防疫 ，很多人被便祕 問題纏身！台灣 台安醫院營養師劉怡里表示，三級警戒後，許多人居家辦公，久坐不動、喝水少，又多訂購外食食用，蔬果攝取量不足，營養不均衡，作息時間也不正常、沒充足睡眠，導致便祕嚴重。

一周排便次數少於3次，即是便祕。台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅指出，飲食上纖維攝取不足、水喝太少、久坐、沒運動，以及有便意時忽略要去上廁所等，都是常見便祕發生的原因。

防疫在家的長者，發生便祕問題更是增加不少，梁金銅表示，許多長者無法外出運動，活動量大幅降低，還有長期臥床的長者，都容易有大腸蠕動機能障礙問題，導致宿便滯留而發生便祕。若是便祕嚴重且持續存在時，建議應就醫檢查診斷。

營養師廖欣儀在臉書粉專發文指出，很多人堅持著要天天排便，但其實並非一天沒有排便就是便祕；若一周內排便小於3次，排便時非常困難，次數明顯比往常減少且糞便很硬都可能引起便秘。

便祕問題可大可小，但嚴重便祕一定要謹慎處置，避免引發大腸癌。梁金銅指出，長時間糞便囤積在體內會造成便祕，腸道易孳生壞菌、產生毒素，進而容易發生癌變。「當出現腸癌症狀通常都是二期了」，提醒民眾注意平日飲食，應多補充蔬果，以規律刺激腸道蠕動，做有效的消化吸收、解便，改善便秘情形，預防大腸癌發生。

怎麼「吃」才能改善便祕？劉怡里指出，除了要攝取足夠膳食纖維、水分、油脂外，還可以補充益生菌以及含寡醣的食物，以促進腸道蠕動，避免糞便堆積體內。

廖欣儀也提醒，如果是容易排便不順暢的人，生活中要注意每日至少要吃兩份水果及三份蔬菜，攝取纖維、維生素與礦物質。其他如如香蕉、腰果、杏仁、核桃、花生、糙米等高鎂食物，有輕瀉、軟便的作用，適當攝取可以幫助排便順暢。而泡菜、納豆等發酵食物，可以調整腸道中細菌的數量，幫助腸道消化作用。

劉怡里強調，每天一定要喝足夠的水，每人每日水分（含湯品、飲料）建議攝取量為體重乘以30㏄，例如體重60公斤的人，每天喝水至少1800㏄以上；在食物烹調料理時，可使用橄欖油、酪梨油或苦茶油，都是幫助潤滑腸道的好油脂。

維護腸道健康，梁金銅指出，除了要注意飲食外，還要有良好的生活作息與運動習慣，疫情下更要適時調節壓力，保持心情愉悅，避免身心不平衡，影響腸胃蠕動造成便祕。