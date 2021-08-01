避疫宅家 壓力如何不爆鍋？

在家動手做飯，讓身體專注實際操作，可有效放鬆。（本報資料照片）

疫情 壓力無所不在，尤其患者心理壓力常大到生活痛苦萬分。台灣 衛福部嘉南療養院身心科團隊醫師郭宇恆指出，病人因防疫 減少出門，使用3C產品時間大增，雖可看許多電影、電視劇，一段時間後生活依舊變得無趣甚至痛苦，「早餐吃網購麵包、午餐吃外送速食、晚餐再吃外帶餐點。」

郭宇恆說，疫情讓人無法接近大自然，整天生活在人造的科技物品當中，閒暇時間多剛開始感覺不錯但到最後可能使人壓力重重。當消費的快感不再，身心與自然脫節後身心不平衡，造成心理不能健康。須了解問題，才能有效改善防疫生活的焦慮。

郭宇恆指出，疫情前人可自由自在活動，現在卻不行，要如何減輕因為與大自然脫鉤的壓力，其實有方法。他建議參考美國哲學家阿爾伯特·伯格曼所提「餐桌文化」的精神，餐桌文化原指在準備餐點時，可享受洗淨葉子和切麵包的感覺，比起在室內坐著，看很久的電視、大量買即食甜點和飲料，這樣的餐桌經驗，感覺特別生動。應用在疫情時期，若是我們付出時間並建立自己的生活所圍繞的事物，便可達到放鬆的效果，讓身心回到自然的狀況。

郭宇恆以生火烤肉與用烤箱烤肉來舉例，生火烤肉比較麻煩，需用木材或木炭生火，才能烤肉；烤箱一打開，不用複雜步驟就可烤肉，但動手準備時因為精神、身體需要專注、努力和實際操作，可以激發個人和環境的互動，達到放鬆的效果。

郭宇恆建議，如果因宅在家、依賴3C和科技生活感到煩悶，「不妨在心裡挪出一點空間，實踐一些與自然互動的事物」：像是拔家裡院子或盆栽的雜草、拿幾顆豆子放在水裡看它發芽、動手加工食物、看本好書等，暫時將自己抽離科技的生活，相信對身心調適會有幫助。若對「如何騰出心理空間」仍有疑問，可諮詢專業人士或心理醫師等，學習如何在苦悶的生活中，以一些簡單的事情，達到放鬆和令人振奮的效果。