餐廳堂食 哪裡最能躲病毒？

越來越多美國民眾在戶外用餐。（本報資料照片）

新冠疫情期壯，外出用餐如何確保安全？這個問題的答案有點複雜。科學家仍在對新冠病毒的傳播方式進行更深入的暸解，更不用說餐廳通常有複雜的通風系統，且每家都不同。

赫芬頓郵報報導，密西根州立大學骨科醫學院醫學副教授Peter Gulick提醒，如果餐廳使用循環空調系統，必須小心的是，病毒可能從這張桌子被帶到另一張桌子。特別是在你還沒有接種疫苗 的情況下。以下是專家對於外出用餐的建議。

戶外用餐區最安全 空氣對流可稀釋氣溶膠微粒

新冠病毒要靠空氣傳播，當感染者咳嗽、打噴嚏甚至只是說話時，氣溶膠就會漂浮在空氣中。良好的空氣對流可以稀釋並吹走這些微粒。因此，戶外用餐是最安全的選擇。醫療保健公司Grand Rounds Health的流行病學家Tista Ghosh建議，如果在室內用餐，最好坐在敞開的門或窗戶附近，新鮮空氣會稀釋病毒顆粒。

選擇餐桌之前，除了看餐桌間的距離、門窗是否開啟，建議也詢問餐廳如何處理通風問題。通風系統清潔了嗎？有沒有便攜式空氣淨化器都要考慮。

注意空調出風口 避免坐在靠近進氣口

空調在病毒傳播可能扮演關鍵角色。美國 疾病管制局去年7月發表，關於一家中國餐館爆發新冠肺炎的研究中，一名感染者的病毒傳播給幾英尺外的人，可能是因為被傳染者坐在空調進氣口附近。這個例子顯示通風的重要性，畢竟用餐時沒辦法戴著口罩 。

阿斯彭研究所（Aspen Institute）食品與社會計畫執行主任Corby Kummer建議避免坐在進氣口附近，進氣口通常位於牆上或天花板。如果是空調是室外循環，坐靠近通風口是可以的，建議入座前先詢問。他認為坐在靠廚房附近或許是不錯的選擇，因為建築法規要求廚房必須有強大的排氣系統，將空氣向上通風，因此廚房通常有更好的通風。

避開吧台 也避免與人交談

Gulick提醒，靠近廚房或許通風較好，但此區也是人員進出流量大的區域，他認為坐在較少人流的區域更安全，即使他已接種疫苗，但用餐時仍會堅持坐在較偏僻的座位。

另外，坐在吧台絕不是好主意，儘管你想一個人靜靜喝一杯，但通常坐在吧台會拉近人與人間的距離，常免不了交談。

接種過疫苗 坐在哪裡有差嗎？

根據美國CDC說法，已接種新冠疫苗的人不太可能重症住院或死於新冠肺炎。早期研究發現，疫苗可以防止沒有症狀的人將病毒傳播給他人。但免疫力低下的人仍可能攜帶病毒，因為他們的抗體水平較低。還有一些未知數，例如疫苗的免疫力程序多久，是否需加強注射。

儘管已接種疫苗，仍要留意可能未接種的客人或餐廳人員。出門前權衡自己的風險，不要放鬆警惕，室內用餐務必遵守餐廳關於座位和戴口罩的安全規定。