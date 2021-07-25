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少吃飯、吃芭樂降低血糖？ 專家破除胰島素3迷思

黃惠群
胰島素不具成癮性，及早使用保持器官功能。（本報資料照片）
胰島素不具成癮性，及早使用保持器官功能。（本報資料照片）

台灣新冠肺炎死者中約有四成有糖尿病史，顯示病友積極控糖刻不容緩。中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元指出，過去臨床上曾遇過患者，因聽信施打胰島素會截肢的錯誤觀念，在口服藥失效後，堅持拒絕施打胰島素，甚至選擇民間療法，企圖以少吃飯、吃芭樂等方式降低血糖，最後反惹足部病變，導致截肢。

為避免民眾誤信錯誤觀念，阻礙糖尿病的病情控制，王治元分享糖友常見的三大胰島素迷思包含「擔心胰島素成癮」、「害怕施打胰島素會失明」、「覺得施打胰島素很痛」。

王治元說，胰島素屬於人體內既有賀爾蒙，因此不具成癮性；拖延治療導致血糖超標，才是造成失明主因；新型筆型胰島素的針頭設計細小，僅4至8毫米長，施打時幾乎沒疼痛感。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤分享診治過的個案；現年72歲的洪傳岳是知名心臟科專家，他在45歲確診糖尿病。蔡世澤說，當時兩人經討論，決定先透過運動、飲食控制，但因執行不易，沒多久便改以口服降糖藥物控制，經數年藥物聯合治療及調整，皆獲良好控制。

直到洪傳岳59歲出任萬芳醫院院長，因醫務繁重，血糖漸漸失控，諮詢蔡世澤後，選擇加入胰島素治療的行列，血糖控制良好。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，胰島素不斷從提煉方式、注射方式、劑型精進等是三大面向突破，對治療尤有指標性意義。

提煉方式部分，解決動物製劑造成的人體過敏問題。注射方式上，因筆型針劑的發明，提升方便性、降低疼痛感。速效、長效、混和等多元劑型的發展，提供不同生活型態糖友們彈性使用的選擇。

有糖友因聽信施打胰島素會截肢的錯誤觀念，企圖以少吃飯、吃芭樂等方式降低血糖，最後...
有糖友因聽信施打胰島素會截肢的錯誤觀念，企圖以少吃飯、吃芭樂等方式降低血糖，最後反惹足部病變，導致截肢。（記者林佳彣／翻攝）

糖尿病 血糖 台灣

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