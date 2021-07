巴西蘑菇能夠治癌？臨床證據不足

巴西蘑菇。(本報資料照片)

讀者日前在「黃豆『恐』致癌」這篇文章的回應欄裡詢問:

Dear 林博士:您好,不知您對巴西蘑菇治癌的看法如何?有無科學研究及實證?

「巴西蘑菇」這個名字自然會讓人以為它是原產於巴西,而很不幸的是,很多文獻,包括許多科學文獻,也都說它是原產於巴西。但是,事實上這種蘑菇在19世紀就已經在美國 東南沿岸的各州(例如佛羅里達)商業化種植(作為食用),而在巴西卻一直要等到1960年才首次被發現。五年後,住在巴西的日本 移民Takatoshi Furumoto(古本隆敏)把這種蘑菇送到日本去做藥理研究,這才使得它搖身一變成為藥用蘑菇。也就是說, 由於日本學者發現這種蘑菇具有抗癌作用,才使得它成為巴西一項很賺錢的外銷產品。

這種蘑菇的學名是Agaricus subrufescens,而在1893年美國植物學家Charles Horton Peck首次描述了它的生長特性(在一份紐約州 立自然歷史博物館的年度報告裡)。但是,很不幸的是,由於在巴西發現的這種蘑菇被錯誤命名為Agaricus blazei Murrill ,所以這個錯誤的學名反而變成了主流。不但是大多數科學文獻採用這個錯誤的學名,連保健品也都採用這個錯誤的名稱。而為了方便行銷,保健品業者還將它簡寫為ABM。不管如何,這種蘑菇在日本是叫做姫まつたけ,而翻成中文就是姬松茸(姬是公主的意思)。

在公共醫學圖書館PubMed用Agaricus subrufescens做搜索,會搜到48篇論文,但其中沒有一篇是臨床試驗。用Agaricus blazei Murrill做搜索則會搜到60篇論文,而其中有兩篇是臨床試驗。

2012年發表的那篇是Agaricus blazei Murrill and inflammatory mediators in elderly women: a randomized clinical trial(巴西蘑菇和年長女性炎症介質:一項隨機臨床試驗)。這項研究是將57名平均年齡70多歲的婦女分成兩組,一組29人吃安慰劑,另一組28人吃巴西蘑菇萃取物,每天吃900毫克,共吃60天。然後她們接受一些測驗,包括體重,腰圍,血壓,以及血液中的細胞因子(IL-6,IFN,TNF),而結果是,兩組之間沒有任何差別。

這項研究是由一個五人的團隊所做的,而他們是分別隸屬於六個巴西的大學和研究所,所以他們當然是希望巴西蘑菇會有功效。但是,他們在文章的最後說:「根據這些結果和對當前文獻的分析,我們得出的結論是,目前沒有足夠的科學證據支持巴西蘑菇用於預防免疫調節疾病,特別是在老年女性中。 儘管許多流行病學聲稱巴西蘑菇的成分能對人體產生作用,仍有無數問題沒有得到解答。 需要進一步研究以闡明巴西蘑菇對人體免疫系統的影響程度,包括健康和疾病狀態。」

2015年發表的那篇是Immunomodulatory effects of the Agaricus blazei Murrill-based mushroom extract AndoSan in patients with multiple myeloma undergoing high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a randomized, double blinded clinical study(基於巴西蘑菇萃取物的AndoSan 對接受高劑量化療和自體幹細胞移植的多發性骨髓瘤患者的免疫調節作用:一項隨機、雙盲臨床研究)。

這個標題裡所說的AndoSan是日本ACE公司的產品,而它裡面是含有82.4%的巴西蘑菇萃取物,14.7%的猴頭菇萃取物,以及2.9%的舞茸萃取物。它之所以會被用在這個研究,是因為研究人員之一的Geir Hetland是Immunopharma公司的創辦人,而這家公司是AndoSan在挪威的分銷商。(註:Geir Hetland曾發表論文,聲稱巴西蘑菇具有抗癌,抗菌,抗過敏,抗發炎等作用。)

這項研究是在挪威進行的,而對象是40 名多發性骨髓瘤患者。這些患者都是在接受高劑量化療以及自體幹細胞支持療法。他們被分成兩組,一組21人吃安慰劑,另一組19人吃AndoSan,總共吃了約七周。結果,在接受 AndoSan 治療的患者中發現 Treg 細胞和漿細胞樣樹突細胞的百分比增加,以及 IL-1ra、IL-5 和 IL-7 的血清水平顯著增加。全基因組微陣列顯示,AndoSan組中免疫球蛋白基因、殺傷性免疫球蛋白受體 (KIR) 基因和 HLA 基因的表達增加。但是,在治療反應、總生存期和新治療時間方面沒有統計學上的顯著差異。

所以,2012年那篇論文說巴西蘑菇萃取物沒有調節免疫功能的作用,而2015年那篇論文則說有。但不管如何,2015年那篇還是發現巴西蘑菇對癌症病患的治療反應以及生存期都沒有影響。

也就是說,從1960年代巴西蘑菇首次被認為具有抗癌作用,到現在2021年,將近60年的研究,還是沒有任何臨床證據可以支持巴西蘑菇可以抗癌或治癌的論調。

(本文由「科學的養生保健/林慶順教授」提供)