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冬病夏治三伏貼 改善過敏 提高抵抗力

魯永明
嘉義長庚中醫科楊佩蓉醫師說明冬病夏治三伏貼，改善過敏提高抵抗力。（圖：嘉義長庚提供）
嘉義長庚中醫科楊佩蓉醫師說明冬病夏治三伏貼，改善過敏提高抵抗力。（圖：嘉義長庚提供）

炎炎夏日，天氣炎熱，室外汗流浹背，室內吹一整天冷氣。18歲劉姓少女喜歡吃冰飲，起床夜眠噴嚏、鼻水、鼻塞、咳嗽，生理期嚴重經痛，經常感冒，症狀難癒，手腳末梢易冰冷，經嘉義長庚中醫科楊佩蓉醫師給予口服藥物，搭配穴位貼敷三伏貼治療，調整生活作息及飲食，過敏症狀大幅改善，經痛緩解，甚至感冒次數也減少。

嘉義長庚中醫科楊佩蓉醫師說明冬病夏治三伏貼，改善過敏提高抵抗力。（圖：嘉義長庚提...
嘉義長庚中醫科楊佩蓉醫師說明冬病夏治三伏貼，改善過敏提高抵抗力。（圖：嘉義長庚提供）

楊佩蓉指出，過去研究觀察三伏貼療法，對鼻過敏特別是以打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀改善最為顯著，其他症狀如鼻涕倒流、呼吸不暢、嗅覺降低等也有幫助，今年「三伏日」初伏7月21日，中伏7月31日、末伏為8月10日。

在1年當中天氣最熱、陽氣最盛時期，運用有治療作用溫熱性中藥，如甘遂、細辛、延胡索、白芥子等製成藥餅，敷貼相應穴位上，包括大椎、風門、肺俞等，根據中醫春夏養陽，冬病夏治觀念，利用經絡與氣血運行，到達相關臟腑發揮作用，補養陽氣，增進對抗病邪能力，達到預防疾病產生。

過敏體質、虛寒體質，尤其疾病症狀會因天冷飲冷，或冷熱交替時加重，也或怕針藥患者，都是三伏貼穴位貼敷適用對象，如反覆上呼吸道感染、過敏性鼻炎、慢性阻塞性肺病、哮喘、腸胃虛弱、四肢冰冷、生長調理、欲孕者等，可至中醫科門診諮詢。

若是孕婦、嚴重心肺功能不足、3歲以下小孩，以及有感冒發燒、咽喉發炎和急性全身發炎性疾病的患者，較不適合三伏貼療法。貼敷時間可依三伏日或前後1、2天，或夏至後自行擇日敷貼3至6次，每次間隔1至2周，另貼敷時間宜適當，大人敷藥時間2至4小時，小孩1至2小時。

楊佩蓉說，少數病人皮膚較敏感，有時會有紅熱刺痛或起水泡，或貼敷過久造成局部色素沉澱，有相關症狀應先尋求醫師，診斷評估後再行治療。

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