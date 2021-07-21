居家6運動 維持失智症患者肌力不流失

動作六，站姿坐下起立重複練習。（圖：新竹台大分院提供）

目前沒有特效藥預防延緩失智 、失能，運動是最有效的方法之一。台灣 新竹台大分院復健部物理治療師楊榮真整理、示範六個居家運動，可確實維持失智症病患下肢肌力，有效降低跌倒風險，在家期間也可以安全有效率地運動。

楊榮真指出，這六個動作分別為「躺姿雙腿彎曲抬臀運動、躺姿大腿伸直抬高、坐姿直膝抬小腿、坐姿大腿輪流上提抬高左右輪流（好像坐姿走路）、站姿腳尖踮起放下（雙手扶著增加安全感）、站姿坐下起立重複練習。」建議每日三回，每回做十下，每下停約五秒，可依能力不同調整次數。 動作一，躺姿雙腿彎曲抬臀運動。（圖：新竹台大分院提供） 動作二，躺姿大腿伸直抬高（左右腳輪流）。（圖：新竹台大分院提供）

楊榮真說，失智人口快速增加中，美國食品藥物管理局已批准阿茲海默症 新藥上市，雖能降低腦中類澱粉蛋白堆積，可能有助減緩認知退化，卻不會治癒阿茲海默症。

運動是眾所皆知最有效預防延緩失智、失能的方法之一，規律運動可促進大腦血液循環、維持體能；提醒民眾無時無刻仍需陪伴家中失智長者維持適當運動，避免身體功能快速退化，並注意規律作息、均衡飲食，盡量增加白天的活動量。 動作三，坐姿直膝抬小腿（左右腳輪流）。（圖：新竹台大分院提供）

楊榮真建議，失智長者可嘗試站著看電視、廣告時間才坐下休息；提醒患者自己走去廚房倒水喝，水分足可增加排尿次數、相對增加行走距離；維持日常生活功能，包括刷牙、洗臉、洗澡、洗頭、擰毛巾、吹頭髮、穿脫衣物、鞋襪；協助簡單的家務，如盆栽澆水、掃地、晾衣服、洗碗等；也可全家一起玩桌遊，增進互動。