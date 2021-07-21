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上網課易分心… 醫師：3招提升專注力

黃惠群
研究發現，學生用視訊上課專注力較不足，因為面對面上課的功能，是無法被取代的。(Getty Images)
研究發現，學生用視訊上課專注力較不足，因為面對面上課的功能，是無法被取代的。(Getty Images)

許多人認為視訊授課的學習成效不佳，台北三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌指出，沒有面對面授課，學生容易分心、專注力不足，才會導致學習成效不佳，他並提出「提升遠距教學專注力3方法」，幫助老師、家長及學童提升遠距教學的品質。

葉啟斌指出，有研究比較視訊授課與面對面親自授課的差異，該研究結果發現，學生用視訊上課專注力較不足，因為很多面對面上課教學技巧的功能，是無法被取代的。

若想要有良好線上教學，葉啟斌表示，需要學生「持續性的專注力」，還要對授課內容有興趣，也需要老師能啟發學生產生興趣的能力，但疫情下，視訊時難以達成眼神交流，降低連結的力量；此外，因與老師處在兩個不同空間下，學生容易分心去做別的事情，注意力較不集中。

如今學生放暑假，各式線上課程推陳出新，讓學生可繼續學習，避免學習力「假期滑坡」，為提升遠距教學學習成效，葉啟斌提出「提升遠距教學專注力3方法」：

1.家長陪同督導：

大人的力量較為穩定，在一旁陪伴學習時，可增加小朋友的安定感，並加強注意力，讓小朋友自動學習。

2.打開視訊鏡頭：

眼神接觸有助於維持注意力，學習時打開視訊鏡頭，讓師生都看得到彼此相當很重要。

3.區塊化課程，有助於學生吸收：

線上學習專注力較難持續與聚焦，可將每個課程再細分為一個小單元，如每15分鐘一個單元，並整理內容，學生較好吸收知識外，也不得不專心。

針對平時提升專注力的小妙招，葉啟斌指出，日常生活不要太常滑手機，應避免讓自己充斥在太多感官刺激性的東西中，才不會無法維持學習狀態；每天運動鍛鍊耐力，可提升「持續性專注力」，讓小朋友更能耐住煩悶，維持注意力。

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