熟齡族增肌甩痠痛 物理治療師傳授這5招必學

透過手部的動作伸展全身脊椎。（圖：WaCare提供）

對於熟齡族來說，如何鍛鍊肌力？物理治療師鄭宇劭示範五招動作，增加四肢肌力、舒緩腰痠背痛，是健身 好方式。

首先找一張穩固的椅子，高度適中、沒有把手，避免在運動過程中重心不穩跌倒或滾下。若過程中有刺痛或指尖發麻，應諮詢醫師或復健師，避免運動傷害。

把腳踝放在另一腳膝蓋正上方，身體勿傾斜。（圖：WaCare提供）

第一招：脊椎

透過手部動作，一點一點鬆掉全身脊椎。首先將雙手靠在身體兩側，吐氣時雙手往前延伸，大拇指往下轉，手掌順勢往外側翻，會微微感受到背部脊椎被拉開。吸氣時把手返回到身體兩側，感覺身體前側肌群跟胸口被延展開來，這套動作反覆做五次。

以手臂向上動作伸展背部。（圖：WaCare提供）

第二招：下肢

主要伸展腿部後側、臀部跟臀部深處的梨狀肌。首先把左腳腳踝放在右腳膝蓋正上方，骨盆不要歪斜，吐氣時身體往前延伸，再吸氣回正。腰部打直以免伸展效果打折。接著另一隻腳換邊進行。

第三招：手臂

以手臂動作伸展背部。手臂朝前，吐氣時雙手往上延伸，手掌朝外、胸口打開，吸氣時雙手回到原來位置。過程中勿晃動腰、臀，保持身體平穩度。

第四招：深蹲

強化下半身肌肉 。雙腳腳尖相對向前，腳尖稍微向外10-30度，雙手握置於身體前方，身體維持重心自然下蹲。過程中保持膝蓋跟腳尖的方向，臀部不要往前傾，也避免上半身過度向前傾斜。 深蹲能訓練到全身，是高效率的健身動作。（圖：練健康提供）

第五招：分腿蹲