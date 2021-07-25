4招正念瑜伽 父母子女一起做

將手往前伸直、眼睛直視前方，瑜伽預備動作開始。（圖：WaCare提供）

瑜伽老師林淑鈴說，「正念瑜伽」強調身心靈和諧，透過呼吸、伸展與身體感受找回內在力量，同時提升肢體協調性、平衡性以及增強肌力，適合全年齡層。中年子女揪父母家人共同體驗，也是培養「老親子 」關係的好方法，彼此督促增進防護力。

正念瑜伽第一步，找一張跟膝蓋等高的椅子，坐下之後，身體隨著呼吸頻率的變動，讓自律神經慢慢放鬆。 藉由椅子輔助，穩定安全地進入動作。（圖：WaCare提供）

動作一：坐好之後，將手往前伸直、眼睛直視前方。這時輕閉嘴巴，用鼻子吸氣、鼻子吐氣。接著雙手往兩旁張開，雙手往上延伸時吸氣、往下伸展時吐氣，重複畫開圓滿的大圈，舒展緊繃的身體。

動作二：只坐椅子的1/3，將右腳勾到左腳上，若勾不住或想翹二郎腿也可以，舒服就好。眼睛直視前方，雙手往上延伸、往下伸展，脖子跟下巴收起來。吐氣往下時可變換轉右方向，保持身體平衡；把左腳勾到右腳上，吐氣往下時變換轉左。 盡量延展改善肌肉柔軟度。（圖：WaCare提供）

動作三：雙腳微微打開，手肘提起準備動作。手指頭放在肩膀上，左手肘碰右膝、眼睛看向右後方；右手肘碰左膝、眼睛看向左後方。連續五回，抬起身體時吸氣，往下碰膝蓋時吐氣。

動作四：站起身，讓椅背靠近自己，將左腳往後跨一大步，兩腳膝蓋打直。抬頭挺胸吸氣、看向前方；吐氣時雙手微彎、臀部往後推，額頭輕輕貼著椅背。保持穩定把身體推起來，換右腳往後跨一大步，一樣的動作再次重複。