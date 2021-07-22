打疫苗不適 煎煮紫蘇+生薑緩解 針灸也有效

中醫師說，生薑、紫蘇平時都能食用，對身體不會有太強不適感，防疫期間也適合。（圖：衛福部新營醫院提供）

疫苗 正如火如荼施打中，也傳出相關注射疫苗後的副作用，讓不少人忐忑不安，衛福部新營醫院建議，可透過預先服用中藥藥液，來減輕身體不適。而施打疫苗造成注射部位的疼痛、腫塊及搔癢，可以透過針灸來治療緩解，有效減低不適症狀。

衛福部新營醫院建議，可透過預先服用中藥藥液減輕身體不適。（圖：衛福部新營醫院提供）

新營醫院中醫科醫師張育誠說，可將紫蘇加2至3片生薑一起用文火煎煮，煎煮時間為15至20分鐘，再將此藥液從施打疫苗的前一天開始服用，連續服用三天，一天喝一碗的藥液，可緩解疫苗注射造成的發燒疼痛症狀。

他進一步指出，以中醫觀點來看，紫蘇植物性味屬性為辛、溫，功效為能解表散寒、理氣消食、行氣和胃，紫蘇適合用於治感冒、咳嗽及姙娠嘔吐，而生薑能止嘔，這二種植物平時都能食用，對身體不會有太強不適感，防疫 期間也適合。

張育誠表示，針對施打疫苗後造成注射部位的疼痛、腫塊及搔癢的症狀，可以透過針灸來治療，以減緩腫塊的疼痛和大小。若有喉嚨痛的症狀，也可以用針灸來治療，透過從液門穴透中渚穴，治頭面五官的疾病。另外穴道本身能清熱，可以治療發燒，常搭配三間穴治頭痛，感冒時搭配使用效果更好，建議施打前找鄰近中醫師診療，安排適合的治療方針及專業建議。