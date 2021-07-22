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疫情下避免失智惡化 幫長輩重建這個習慣

黃惠群
許多失智長輩居家防疫，活動量降低，失智狀況愈趨惡化。圖為示意圖。（本報資料照片）
許多失智長輩居家防疫，活動量降低，失智狀況愈趨惡化。圖為示意圖。（本報資料照片）

疫情下，許多失智長輩居家防疫，活動量降低，失智症狀況愈趨惡化。台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，許多病友久居家中，沒有出門，身體很多功能都退化，有的病友身處家中卻不知是在何處？甚至認不得家人，有的病友情緒變得暴躁，還有人一直睡覺、不理人，甚至長者有變胖、便祕、睡不好等情形。

為避免失智長者在防疫期間失智症狀持續惡化，劉建良強調，必須重新建立長者的規律生活作息，排定每日行程，例如何時要運動、參與線上活動，或是看懷舊照片，練習提取記憶，尤其要有運動，更要飲食均衡。

在運動方面，劉建良建議，失智病友應每日上、下午各出門一次，去戶外走動、活絡筋骨。也可以在家看影片跟著做伸展操，「跟不上運動速度也沒有關係」，一次可花3至5分鐘，關鍵是「持之以恆的運動」，可以固定一套影片，放慢速度慢慢看，持續運動一個月，能夠提高認知功能，特別是注意力、執行力及處理速度。

飲食部分，台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，預防失智症可以採取「地中海飲食」，建議每餐至少吃不同顏色2份蔬菜、全穀雜糧類1至2份、水果也是多色多種1至2份，每一餐的烹調用油都使用橄欖油；每日攝取乳製品2份、堅果攝取1至2份；烹調時也可使用辛香料，如大蒜、洋蔥、香草等烹調入菜。但每天要喝水1500至2000cc，也可選擇喝無糖花草茶。

劉怡里指出，地中海飲食每周應廣泛攝取植物性跟動物性蛋白質，其中白肉2份、雞蛋2至4份、魚貝類至少2份、豆類至少2份，但每周紅肉攝取不超過2份，加工肉品少於1份。

失智 防疫 便祕

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