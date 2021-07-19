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醬料、高油、澱粉…高血脂5大地雷 你常吃嗎

諮詢／葉仲軒（萬芳醫院心臟內科主治醫師）、陳怡錞（安民家醫診所營養師）、撰文／陳雅芃
有些人身材並不肥胖，平日也不常吃炸物、甜食，但血脂檢驗卻異常超標，就要檢視是哪些飲食偏好，讓自己陷入血脂危機。(Getty Images)
有些人身材並不肥胖，平日也不常吃炸物、甜食，但血脂檢驗卻異常超標，就要檢視是哪些飲食偏好，讓自己陷入血脂危機。(Getty Images)

41歲的台灣「再現劇團」團長黃民安不久前在草草戲劇節的演出空檔驟逝，經檢察官相驗後，確認其為高膽固醇血症誘發心因性休克致死。對於此一憾事，大家感傷之餘，不免心生疑惑「有劇團界型男之稱的黃民安，身材標準並不胖，為什麼會有高血脂？」

血脂異常和身材胖瘦無關

台灣萬芳醫院心臟內科主治醫師葉仲軒表示，一般人常誤以為體脂就是血脂，兩者其實不同，血脂異常和胖瘦也無關。當血液中流通之膽固醇或三酸甘油酯濃度高於正常值時，就稱為高血脂症。

他說，高血脂症需要靠抽血檢驗，一般的血脂數據包括：總膽固醇（Total Cholesterol）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）、三酸甘油酯（Triglyceride）。

葉仲軒說，高血脂症就是膽固醇或三酸甘油酯數值異常，總膽固醇大於200mg/dl、三酸甘油酯大於150mg/dl；高密度脂蛋白膽固醇（俗稱好的膽固醇），男性小於40mg/dl、女性小於50mg/dl；低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞的膽固醇）大於130mg/dl。

演員黃民安患有「膽固醇血症」，是指「總膽固醇濃度超過200mg/dL」。葉仲軒醫師表示，高血脂和胖瘦無關，原因可能是先天遺傳因素，或是後天飲食、疾病、藥物、生活習慣等所致。

愛吃肥肉、蝦蟹、內臟、飲酒，三酸甘油酯易超標

葉仲軒表示，高血脂症患者大部分都有飲食上的問題。高膽固醇的食物包括：肉類如肥肉；帶殼海鮮類如蝦子、螃蟹；動物內臟，如雞肝、豬肝、鵝肝、大腸；蛋黃類的食物等。而會造成三酸甘油酯偏高的食物，包括澱粉類、油膩食物、酒類和含糖飲料等，「因此如果和朋友大吃大喝一頓、喝了很多酒，馬上抽血，三酸甘油酯都會很高。」

此外，有些人是先天遺傳基因的因素，造成代謝膽固醇的能力出現問題，而導致低密度脂蛋白膽固醇濃度明顯升高，如經檢驗超過190mg/dl，常屬於遺傳性，年紀輕輕可能膽固醇就很高。

有些人常手麻、腳麻，以為是工作太累，休息一下就好，不過葉仲軒醫師說，這恐是高血脂的發病症狀。高血脂症的人初期多半沒有症狀，「它一直沉默在那裡，往往到了發病階段，才發現原來自己有高血脂問題。」

葉仲軒建議一般正常20歲以上成年人，如果沒有其他危險因子如高血壓、糖尿病、家族性高膽固醇血症、早發性心血管疾病者，每2〜3年檢查一次血脂即可。有高膽固醇的家族史，應該及早抽血檢驗。女性停經後或男性有糖尿病、抽菸等危險因子患者，則可以每年追蹤，如果已經開始接受治療，建議3〜6個月檢驗一次血脂數值。

衛福部國健署針對40歲以上未滿65歲民眾，補助每3年免費做1次基礎健康檢查，其中包括血脂篩檢。當膽固醇或三酸甘油酯數值異常，產生的併發症不太一樣。膽固醇異常，容易造成動脈阻塞，引發心血管疾病，包括腦血管阻塞造成中風、心肌梗塞、四肢血管阻塞等；而三酸肝油酯過高，有些恐造成胰臟發炎。

飲食、運動可改善高血脂；若有併發症，必須服藥治療

有些高血脂的患者，會自行吃一些降血脂的食物，如大豆、花生、蒜、薑等，葉仲軒對此表示，如果是危險數值邊緣的患者，透過飲食控制，有些能改善，但若已出現併發症者，例如糖尿病、心肌梗塞等，最重要的是「藥物治療」，同時也要養成健康的飲食及生活習慣。

在飲食方面，減少吃含有高膽固醇、會促使三酸甘油酯濃度升高的食物，最好能諮詢營養師的意見調整飲食。而維持運動習慣可降低低密度脂蛋白、三酸甘油酯，並增加高密度脂蛋白。

建議高血脂症患者可適當做一些有氧運動，如慢跑、健走、游泳等活動，每周約2〜3次，每次約30分鐘。不過，舉重等重量訓練，屬於訓練肌肉量的無氧運動，無法促進心肺功能、降低血脂，較不推薦。

如果是膽固醇過高的患者，台灣安民家醫診所營養師陳怡錞說，應限制「飽和脂肪」和「反式脂肪」的攝取，根據美國心臟科學會的建議，「飽和脂肪」攝取量應低於每日總熱量10％；而三酸甘油脂過高的患者，應減少或避免攝取精緻的「醣類」、「澱粉」類（也包括少喝含糖飲料）。

陳怡錞提醒高血脂症患者應避免下列飲食偏好：

1. 高油澱粉類：含有高飽和脂肪和豬油，如蛋黃酥、月餅等。

2. 多層麵包類：含有大量飽和脂肪，如可頌、起酥麵包等。

3. 餅乾類：口感酥脆的餅乾可能含有較高的反式脂肪，如蝴蝶酥、洋芋片、薯條餅乾等。

4. 湯底類：含有動物油脂的湯底，如豚骨湯等。

5. 醬料類：含有油類的醬料，如美乃滋、千島醬等。

想改善高血脂症，陳怡錞建議飲食上應多攝取膳食纖維，可減少油脂和膽固醇的吸收，例如以五穀飯、糙米飯代替精緻白飯、白麵條或吐司麵包等澱粉類；每餐至少搭配一碗至一碗半煮熟的蔬菜，此外，可補充富含水溶性膳食纖維的黑木耳、秋葵，可減少油脂和糖分吸收。另記得避免高溫油炸類食物，並可多食用含多元不飽和脂肪Omega-3的魚類和油類，如秋刀魚、鮭魚、鱈魚，亞麻仁油、印加果油、海藻油等。

(本文授權轉載自《大家健康雜誌》2021年5月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌】網站)

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