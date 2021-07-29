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3招控制氣喘 間歇性運動增強免疫力

黃惠群
氣喘患者應避免接觸過敏原，務必每周至少幫寵物洗澡一次。(Getty Images)
氣喘患者應避免接觸過敏原，務必每周至少幫寵物洗澡一次。(Getty Images)

台灣基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然指出，氣喘病友除了要遠離過敏原、外出戴口罩外，在家可做「間歇性運動」提升免疫力，也不要吃太冰的東西，避免氣喘急性發作。

台灣衛福部國健署署長吳昭軍提醒，防疫期間氣喘患者沒有明顯症狀，並不代表已經痊癒，一旦碰觸環境中隱藏的感染、刺激物或過敏原等，便可能誘發嚴重的急性發作。林應然則說，家有寵物的氣喘病友，不要和寵物一直膩在一起，門窗要常通風，務必每周至少幫寵物洗澡一次。

以下是控制氣喘三個招式：

遠離過敏原 維持環境清潔

根據調查，常見引發氣喘的過敏原及刺激物，依序為病毒感染、塵蟎、氣溫急遽變化、空氣汙染及冰冷食物。其他過敏原還有蟑螂、花粉、寵物毛屑及二手菸、三手菸等。

塵蟎為一般家庭最常見的過敏原，生長於枕頭、棉被、床墊、絨毛玩具中，因此應定期清潔居家環境，每一至兩周用熱水清洗寢具並曝曬於陽光底下，不堆放絨毛玩具或擺放地毯，以防範塵蟎生長，進而誘發氣喘發作。

拒絕菸害

香水、灰塵等刺激性物質也會誘發氣喘。尤其氣喘病患吸入二手菸，更有可能引起氣喘發作，因此當病友的親人有吸菸習慣時，應勸告當事人。

外出戴口罩

氣喘病友對空氣中的汙染物質較為敏感，如氮氧化物（一氧化氮及二氧化氮）、硫氧化物、臭氧及粒狀物質的變化，因此外出時應戴口罩，避免吸入空氣中的粒狀汙染物質，也避免進入冷氣房內外溫差大，吸入大量乾冷空氣，導致水分從呼吸道流失、刺激呼吸道，引發氣喘。

若是氣喘發作，林應然提醒病友不要怕就醫，該看醫師就要看醫師，該拿藥要拿藥，治療氣喘的類固醇很少有副作用，請民眾不要因為疫情而停止相關治療。

林應然強調，居家防疫期間是控制氣喘的好時機，病友在家可做原地跑步、體操、拉彈力繩等運動外，推薦可做「間歇性運動」，可使用瑜伽墊做伸展拉筋運動，連續時間不要超過六分鐘，接著要休息五分鐘。

氣喘病友對空氣中的汙染物質較為敏感，因此外出時應戴口罩。(Getty Image...
氣喘病友對空氣中的汙染物質較為敏感，因此外出時應戴口罩。(Getty Images)

過敏 口罩 台灣

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