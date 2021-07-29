焦慮過度引起自律神經失調 5招練習平心靜氣

焦慮會引發自律神經失調，應靜心練習深呼吸、肌力放鬆及運動。(Getty Images)

焦慮不是病 ，但過度會出毛病。台灣 芝山診所醫師余儀呈指出，焦慮常是因為思慮太多而觸發的反應，例如對未來的擔憂、害怕被傳染、打針的副作用等，但如果過度擔憂，容易心煩氣躁、肌肉 緊繃、睡眠障礙，最後自律神經和內分泌系統會出問題。

余儀呈表示，由於焦慮常伴隨著容易疲倦、無法集中精神、肌肉緊繃、睡眠障礙等身心症狀，間接影響到人際關係，建議嚴重焦慮的民眾可在醫師診斷下，輔以藥物治療，以減輕症狀。

余儀呈分享五招平心靜氣之道，分別是呼吸、肌力放鬆、運動、心理諮商、正面思考。

呼吸

每日抽出10至20分鐘的空檔，調節呼吸放鬆緊繃的身體，此時此刻不要想任何事情，讓身體慢下來，在一吐一納之間放鬆心靈。最簡單的方法，可從深呼吸開始，活躍副交感神經的運作。

肌力放鬆

練習察覺自己的肌肉張力，可用力皺眉、放開；再換嘴巴下顎，延伸到肩頸、關節、腰椎、下肢等，區域性做自我放鬆。當身體的肌肉緊繃時，就可以檢查是否因為焦慮情緒所產生。

運動

運動是最天然有效的緩解焦慮秘方，但運動要循序漸進、訂下目標計畫，勿馬上進行激烈項目，尤其是患有慢性病的民眾，一定要先與醫師諮詢評估，可搭配穿戴式裝置測量身體健康指數 。

心理諮商

心理產生複雜衝突無法梳理時，需要釋放的出口，除了親友之外，心理諮商是一個好管道。與心理師抒發藏在心中的憂慮，陪伴整理矛盾的想法，適時地對外求援，主動尋求專業協助。

正面思考

這一點雖然有點難，學習降低自己的敏感度，不要想太多還未發生的事情，把正能量注入每天的生活。結合時下的「正念」，練習好好照顧自己的能力，重拾內心平和穩定。