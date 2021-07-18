養生簡單做 吃當令蔬果涼補

若想吃冰，盡量與午餐相隔半小時以上。（本報資料照片）

有些人不待在冷氣房無法度過夏天，也有些人為了省電堅持不開冷氣而悶到中暑。醫師提醒，老年人體溫調節能力不佳，要特別小心家中空氣不對流而發生室內中暑。

台北榮總家庭醫學部主任陳曾基指出，輕微中暑時身體會感覺悶熱、呼吸變快、頭暈、無法排汗；中度可能會有血壓 低、惡心、嘔吐；重度則可能休克甚至全身功能停止。由於身體中樞調節系統失衡，要趕快移至陰涼處、冷氣房休息。

中醫師黃小茹指出，如果長輩為省電不吹冷氣，過度流汗、身體水分減少，導致血液變濃稠，容易出現血栓，若原本有心血管疾病 或心律不整的人，恐會導致心肌梗塞。

居家服 首選純棉亞麻

陳曾基建議，為避免耗電，家中可改裝變頻冷氣，將溫度設在攝氏28度，或使用循環扇及直立風扇。他提醒，一般小型手持風扇風力太小，完全無法達到降溫作用。平常除了多喝水，也可以使用濕毛巾多擦拭身體降溫，西曬的窗戶建議裝厚窗簾，避免曝曬。

黃小茹建議，不開冷氣的情況下，空氣中的二氧化碳與濕度會增加，容易讓人感到煩悶。若家中有兩個對角線的窗戶最理想，將兩個窗戶打開，即形成自然的通風道，對流通風的效率最高。但如果房間只有一個窗戶，建議使用風扇促進對流，最有效的方法是將風扇對窗戶吹，讓空氣進入房間。若無窗空間，建議打開房間門並放置風扇，以使空氣流到房間外面。

室內穿著必須有「吸濕」與「透氣」兩個特點。黃小茹指出，居家服可選擇天然纖維的純棉與亞麻，「竹節棉」的特殊織法會比一般純棉更薄透，「棉麻混紡」兼具透氣與美觀。剪裁以寬鬆為主，避免緊身的款式。

打赤膊 恐更容易中暑

另外不建議打赤膊，當外界溫度高過體表，身體會停止散熱，反而更容易燥熱、中暑。

打赤膊導致外界溫度高過體表，身體會停止散熱，反而更容易燥熱、中暑。（本報資料照片）

至於如何利用夏季飲食讓身體降溫？除了務必多補充白開水，黃小茹建議，夏天當令蔬果富含維生素Ｃ、花青素、植化素，以中醫角度而言是偏涼的營養素，屬於「涼補」的好食材，可以降低發炎反應、增強身體抵抗力。

夏季水果富含汁液，除了補充營養更補充水分，桃子、李子、梨子、蓮霧、葡萄、西瓜、火龍果，都是適合現在食用的水果；蔬菜則可選擇絲瓜、苦瓜、菠菜、小白菜、芹菜、芥藍、莧菜等深綠色蔬菜與瓜類。另外，黃小茹也推薦在家DIY簡易美味的涼補料理，例如綠豆薏仁湯、百合蓮子銀耳湯、涼拌小黃瓜。

但她也提醒，年紀較大或腸胃功能不佳的人，晚上不宜吃太多寒涼食物，以免腹瀉或消化不良。另外，生理期的女性也不建議涼補。

吃冰慢品 中午後最佳

有人天氣一熱，就往冰箱翻找冰品飲料吃。黃小茹指出，在中醫的角度，當人體有發炎反應時，其實是適合吃冰的，尤其在發高燒、咽喉炎、口腔黏膜破損的時候。

而吃冰的最佳時機，是人體機能最旺盛，也就是人體陽氣最充足的時候：中午至傍晚之前。盡量與午餐相隔半小時以上，不要空腹吃冰，因為冰涼的食物易刺激腸胃，腸胃機能不佳的人容易引起胃痛或腹瀉，吃冰的時候建議「慢慢品嘗」，減緩低溫 對血管的影響，能避免血管收縮引發的頭痛。

她建議，如果早晨想要來一杯冰牛奶或優格，可以先喝一小杯溫開水再飲用，或將冷飲退冰後再飲用，也可搭配其他的溫熱食物一起食用。