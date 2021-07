防新冠感染風險 研究：3飲食方式有效減輕

圖片來源 /健康醫療網

研究發現,「良好的營養狀態」可以減輕此波因新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的COVID-19相關風險和發病率。

降低罹患COVID-19風險 3大飲食建議

台灣台北市立聯合醫院中興院區營養科營養師徐裴莉指出,其飲食建議摘錄如下:

一、每日攝取3份蔬菜類、2份水果類,搭配全穀雜糧類

蔬果雜糧等含有豐富的維生素、礦物質及抗氧化物,包括維生素A、C、D、E、B群、鋅、硒、膳食纖維及植化素,它們是免疫系統的重要調節劑,可利用多種途徑促進免疫細胞功能,進而優化免疫系統。

二、每日補充適量的豆魚蛋肉類與1-2杯的乳品

含有優質蛋白質,可建造修補上皮細胞及器官組織,為身體提供良好防禦屏障,降低病毒入侵機會,同時可以維持肌肉 組成,避免衰弱肌少症狀。

三、每日攝取油脂及堅果種子類

不飽和脂肪酸具有良好的免疫調節作用。海鮮,海藻油,海魚和亞麻籽中存在的omega-3多元不飽和脂肪酸,可支持免疫系統;橄欖油、葵花油、紅花籽油和堅果中的omega-9單元不飽和脂肪酸,則具有抗氧化、抗微生物和抗病毒的作用。

天然食物獲得營養素 補充水分很重要

徐裴莉營養師表示,文獻顯示足夠的水分對於細胞穩定、腎臟功能維持、體溫控制、情緒調節、認知功能、胃腸道和心臟功能以及預防頭痛、脫水等至關重要;根據不同年齡層、活動量、生理和疾病狀態,每天建議兒童4-5杯,青少年7-11杯,成年人10-12杯的水份需求。

此外,目前尚無文獻顯示營養補充品對於預防COVID-19的功效,因此最好是從天然食物中獲得營養素,無須從補充品中獲得。

