肩頸痠痛、關節炎狂發作 運動可改善

新冠疫情 爆發以來，許多人居家辦公，長期久坐、姿勢不良、沒運動，因此肩頸痛、腰痛、甚至坐骨神經痛的人愈來愈多。

台灣 復健醫學會理事、實康復健科診所資深顧問醫師毛琪瑛建議，不論是一般人或是長者、照顧者及長期復健的中風 病人等，每天可以利用時間做「造橋」、「對坐手拉手」、「腳開合互動」三種輕運動，也請大家每坐半小時，就站起來動一動。

很多長者在家久坐不動看電視，造成退化性關節炎或大家熟知的骨刺急性發炎，居家上班的人也因久坐、姿勢不良導致肩頸痠痛，嚴重引起坐骨神經痛。毛琪瑛指出，根據疾病不同階段與症狀，一般應經過醫師檢視和診斷提供運動建議，但中風、神經疾患和長者透過簡易評估，依據功能分級，可以選擇適合的運動。

毛琪瑛也建議，在家工作者、長者、照顧者及長期復健中風病人等，可做一些訓練核心肌群、肌耐力及平衡的輕運動。經常腰痛的人，可以準備瑜伽墊或在硬一點的床上做「造橋」運動，有助穩定脊椎，舒緩腰椎疼痛。

在家也可和長輩一起「對坐手拉手」、「腳開合互動」，互動時可加入認知訓練，例如輪流說一個動物的名字，或簡單算術，透過與家人互動，提升長者復健的動機與意願。