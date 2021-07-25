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高血壓患者 最適合做輕鬆有效的有氧運動

綜合報導
「散步」可以說是高血壓患者最好的運動形式。（本報資料照片）
「散步」可以說是高血壓患者最好的運動形式。（本報資料照片）

運動可以降低靜息時的血壓，一次10分鐘以上中低強度運動的降壓效果可以維持10小時至22小時，長期堅持規律運動，可以增強運動帶來的降壓效果。

文匯報報導，高血壓患者最適合做一些輕鬆有效的有氧運動，而不需要大量的體力消耗，像散步、慢跑、太極拳、游泳、騎車等等，都是不錯的運動選擇。

「散步」可以說是高血壓患者最好的運動形式，也是最容易實現的運動方式。

我們提倡每天走、堅持走、長期走，每次走路的時間至少30分鐘；不過要注意循序漸進，不可強求而使自己感到很疲倦；不要剛吃飽了就出去走，這樣不利於消化；要選擇合適的鞋褲衣襪；要選擇合適的天氣；散步過程中要注意走路姿勢、坡度、調整呼吸，要注意天氣與保暖，運動的強度要與自己的血壓和心率相協調。

雖然運動能給高血壓患者帶來很多好處，但並非所有的高血壓患者都適合運動，如安靜時血壓未能很好控制或血壓超過180/110mmHg的患者，以及對運動出現異常反應的，如稍微運動就出現血壓過高的患者，這類患者需要先把血壓控制平穩後，再開始循序漸進的運動。

高血壓患者在運動前5分鐘可以先做轉動脖子、彎腰、屈膝等熱身運動，活動一下關節，再做些柔韌性的動作，讓身體伸展開來，並使得心率快快地適應接下來的活動。一般準備活動以5分鐘至10分鐘為宜。

每個人的身體情況都會有差異，因此不同的高血壓患者，要根據自己的健康情況，合理地選擇合適的運動方式。每周至少運動5次，每次30分鐘以上。

判斷運動強度可以使用以下方法：如中等強度，運動時心率達到「170-年齡」，或是運動中可以與人交談，但不能用唱歌來判斷；除了心率，自我感覺也同樣重要，若運動時感到發熱、出汗，運動後有輕度疲勞但很快恢復而且沒有不適的感覺；在運動結束後5分鐘至10分鐘內，心率恢復到運動前安靜的水平。

高血壓患者可以根據自己的喜好選擇合適的、能堅持下去的運動方式，選擇適宜的運動強度。

對於肥胖者來說，可以適當增加運動量；不可在上午6點至11點運動，此時間段心臟血管負擔最大，經過一夜的休息代謝、排泄，體液濃縮，血液最黏稠，交感神經最興奮，血管收縮物質最多，血管助力最大，高血壓、心血管疾病患者容易造成猝死。同時，還要注意周圍環境，夏天要避免中午艷陽高照的時間，冬天要注意保暖，以防中風

高血壓 中風 肥胖

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