醫師養生…找朋友騎腳踏車、打高爾夫球

劉宜廉在工作忙碌之餘，經常騎腳踏車到各地散心。（圖：劉宜廉提供）

工作忙碌之餘，台灣 敏盛綜合醫院院長劉宜廉常會騎腳踏車到各地散心，認為「維持一定的運動、養成均衡飲食習慣以及參與社交生活」，就是最好的養生方式，無論哪項都缺一不可。

劉宜廉表示，現在工作繁忙，都是走路運動，若有閒暇時間，會騎腳踏車、打高爾夫球等，重點是要找幾個志同道合的朋友一起運動，可以互相督促，才會成效加倍。他曾經從鶯歌陶瓷博物館騎腳踏車到鹿港，雖然180公里的路程很遙遠，但他直呼，「這樣才有挑戰性！」

除了運動外，社交活動也不可少。劉宜廉說，無論聽音樂、運動、宗教、閱讀等都可以趁機結交好友，一邊運動也能一邊發展社交活動，大家一起分享快樂、聊聊心得，心情上會比較愉悅。

飲食方面，劉宜廉沒有刻意吃維他命等營養補品，「藥食同源」，很多藥的成分來源是食物，因此在食物的選擇上會比較挑剔，尤其蛋、肉的攝取是重要的蛋白質來源；糖分也不可攝取太多，否則體重過重，易有高血壓 、糖尿病 等問題。

「很多人為了照顧家中長輩的飲食，會挑選健康食材、選擇水煮、清蒸等方式料理，但天然飲食有時味道清淡，長輩會胃口不佳，易有營養不良問題。」外國人對於胃口不佳的長輩，會給他們吃冰淇淋、喝可樂等甜食，誘發他們的食欲。劉宜廉認為，「畢竟要先讓長輩吃得下，再來管控品質，才是上策。」