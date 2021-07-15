我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

想要睡得好 運動不可少

健康醫療網
研究指出，有運動者比不鍛鍊者，更能獲得優質的睡眠品質。(Getty Images)
研究指出，有運動者比不鍛鍊者，更能獲得優質的睡眠品質。(Getty Images)

根據美國國家睡眠基金會調查指出，有運動者與不鍛鍊者相比，有運動的人獲得更優質的睡眠品質，顯示運動可能會幫助你獲得充足的睡眠，從而提高健康水平。

孕婦多運動 避免產後憂鬱

經常運動有很多好處，包括降低患癌症糖尿病等疾病的風險、改善身體機能以及提高生活質量。鍛鍊也可以使某些群體受益，例如，參加常規活動的孕婦不太可能增加過多的體重或容易出現產後抑鬱症；平常有在運動的老年人，在跌倒時受傷的風險較低。對於某些人來說，還可以降低對安眠藥的依賴。

運動次數少 易有睡眠障礙

根據美國國家睡眠基金會的一項調查，採訪55歲至84歲的成年人，探討成年人的睡眠和運動習慣。在該調查受訪者中，約52%的人表示每周運動至少3次以上，睡眠質量較佳，24%的人表示每周運動不到一次，後者的受訪者往往睡眠質量較差，常有難以入睡和保持睡眠的狀況，並被診斷出患有失眠、睡眠呼吸中止症或不寧腿症候群等睡眠障礙。

勞動非運動 未必幫助睡眠

運動和睡眠之間存在重要的關聯，日常運動可能會幫助你睡得更好。但是，千萬別把勞動當成運動，兩者不相同，因為涉及體力勞動的工作可能無法為睡眠問題提供同樣的緩解功能。原因是，許多繁重的工作往往會導致肌肉骨骼疼痛，反而對睡眠產生負面影響，涉及長時間工作的體力勞動，也會增加壓力和疲勞的風險。（本文由「健康醫療網」提供）

美國 癌症 糖尿病

上一則

改善乾眼 點眼藥水能改善嗎？

延伸閱讀

ICE新規：懷孕、哺乳、產後婦女 不再拘留

ICE新規：懷孕、哺乳、產後婦女 不再拘留
享健康生活 做品質女人黃育羚醫師熱心真誠守護您！

享健康生活 做品質女人黃育羚醫師熱心真誠守護您！
孕婦吸電子菸 嬰兒出生時易體重過低

孕婦吸電子菸 嬰兒出生時易體重過低
吸電子菸孕婦嬰兒出生體重過低風險高

吸電子菸孕婦嬰兒出生體重過低風險高

熱門新聞

廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、 彎曲桿菌、諾羅病毒等。記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以 免生病。(Getty Images)

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

2021-07-10 15:48
(Medicare.gov)

將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡

2021-07-07 02:01
乳製品。(Getty Images)

10大快樂食物 焦慮止步

2021-07-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

疫情趨緩別忘健檢 醫提醒大腸癌4徵兆

2021-07-08 01:15

抗癌之星 常吃蘑菇增強免疫力

2021-07-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

防新冠感染風險 研究：3飲食方式有效減輕

2021-07-14 01:00

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策