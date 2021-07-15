想要睡得好 運動不可少

研究指出，有運動者比不鍛鍊者，更能獲得優質的睡眠品質。(Getty Images)

根據美國 國家睡眠基金會調查指出，有運動者與不鍛鍊者相比，有運動的人獲得更優質的睡眠品質，顯示運動可能會幫助你獲得充足的睡眠，從而提高健康水平。

孕婦多運動 避免產後憂鬱

經常運動有很多好處，包括降低患癌症 、糖尿病 等疾病的風險、改善身體機能以及提高生活質量。鍛鍊也可以使某些群體受益，例如，參加常規活動的孕婦不太可能增加過多的體重或容易出現產後抑鬱症；平常有在運動的老年人，在跌倒時受傷的風險較低。對於某些人來說，還可以降低對安眠藥的依賴。

運動次數少 易有睡眠障礙

根據美國國家睡眠基金會的一項調查，採訪55歲至84歲的成年人，探討成年人的睡眠和運動習慣。在該調查受訪者中，約52%的人表示每周運動至少3次以上，睡眠質量較佳，24%的人表示每周運動不到一次，後者的受訪者往往睡眠質量較差，常有難以入睡和保持睡眠的狀況，並被診斷出患有失眠、睡眠呼吸中止症或不寧腿症候群等睡眠障礙。

勞動非運動 未必幫助睡眠

運動和睡眠之間存在重要的關聯，日常運動可能會幫助你睡得更好。但是，千萬別把勞動當成運動，兩者不相同，因為涉及體力勞動的工作可能無法為睡眠問題提供同樣的緩解功能。原因是，許多繁重的工作往往會導致肌肉骨骼疼痛，反而對睡眠產生負面影響，涉及長時間工作的體力勞動，也會增加壓力和疲勞的風險。（本文由「健康醫療網」提供）