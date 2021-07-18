採野菇 羊肚、牛肝雙菌 貴氣爭鮮

採回的一大箱羊肚菌。（圖為作者提供）

每年4、5月間，在北加州 ，是到賽拉山（Sierra Mountains）採野菇的季節，主要是採牛肝菌與羊肚菌。

在西方，羊肚菌（Morel）是一種十分名貴的野生菌，在海拔4000呎以上的高山上，它們主要生長在針葉樹林下的土裡，尤其是在剛火燒過或伐過木的地方。它的錐型菌傘是中空的，菌面皺褶凹凹凸凸，有如羊肚，顏色為深咖啡 或淺咖啡，菌柄白或灰。它們可由一、兩吋高到飯碗那麼大，無論新鮮或乾菇，都有一種特別的菸草熏香味。

在森林裡採收野生牛肝菌。（圖為作者提供）

鮮嫩小牛肝菌。（圖為作者提供）

此菇價格不菲，一些高級西式餐廳都有提供羊肚菌菜式。羊肚菌有很多吃法，與蛋、牛肉，甚至野禽都很搭配，燉湯或紅燒也很可口，最特別的吃法是用體形較大的羊肚菌，以碎肉/蝦肉或起士（Cheese）塞進菌傘裡，蒸熟後，淋下醬汁，鮮美無比；但是此菇切忌生吃。

巨型牛肝菌。（圖為作者提供）

牛肝菌（Boletes）也是一種非常受西方人喜愛的野菇（當然，最名貴的野菇是松蕈（松茸）），尤其是義大利 或法國人。它們有很多品種，最有名的是King Bolete─國王牛肝菌。牛肝菌主要生長在松、杉樹下，橡木或樺樹下也看得到。它有厚厚的菌傘，傘面是黃棕色、咖啡色或紅棕色（看起來像肝臟，所以老中叫它牛肝菌），海棉狀菌傘的底面是白色或黃色，菌杆粗壯，整個看起來肥肥胖胖的很厚實，尤其是剛長出來的小牛肝菌，更是可愛又可口得讓人流口水！

菌類一般含有豐富的蛋百質、多種維他命及礦物質 ，新鮮的牛肝菌，厚實的傘蓋口感像吃肉，難怪有人認為菇是一種素肉。曬乾的牛肝菌，香氣四溢，只要取幾片就可燉一鍋湯。它與羊肚菌不同，鮮嫩的牛肝菌可生吃，拌入生菜沙拉裡，脆爽甘甜。

採菇不是一件容易的事，除了要具備對菇的充分認識以外，還要知道菇的生長環境和季節，以及充分的採菇經驗。採這兩種菇，都有獨特訣竅，很多人在初採羊肚菌時，幾乎空手而回。因為它們混雜在遍地散落的松果堆裡或是雜草枯木旁，不易識別，往往走過都看不出來，所以有笑話說是用腳「踩」菇，而非用手採菇。

手掌大的羊肚菌。（圖為作者提供）

鮮蝦肉餡釀羊肚菌。（圖為作者提供）

我的經驗是，採羊肚菌時，得做類似冥想（meditation）的舉動，站在可能有菇的地方，向距離所站的前方稍遠一點，屏息，靜靜地定神左右看看，這樣往往比較能看到羊肚菌。有時，我覺得羊肚菌好像喜歡跟你捉迷藏，明明在前方沒看到，但是一回過頭，它突然跑到你面前，真是所謂的Now you see it, now you don't ！

採牛肝菌也要摸索它的生長環境與地形，在還沒有長出地面時，它通常會從土裡「頂」出一個小土堆，把小土堆扒開，就會看到圓圓的菌傘，此時拿把刀，小心地從土裡挖出來。有些長得老的牛肝菌，傘面可以長到約10吋左右，有個湯碗那麼大。

還有一點必須注意的是，不要迷路 ! 在森林裡採菇，如果沒有準備，尤其如果你沒有方向感的話，很容易迷路。因為在茂密的森林裡，那些樹又高又大，長得一模一樣，很不容易分辨。

●小貼士

1.在美國，幾乎每個州都有Mycological Society之類的野菇協會。只要你每年交會費，就可參與他們舉辦的講習與採菇活動。

2.市面上可買到不少有關野菇的書籍，敘述如何去分辨可食或有毒的菇及採菇的技巧，甚至有如何烹調野菇的食譜。

3.採菇人也必須了解各州或國家森林採野菇的規定，就拿加州首府沙加緬度（Sacramento）以東的艾爾杜拉多國家森林（Eldorado National Forest）與及太浩湖國家森林（Tahoe National Forest）的賽拉山採菇來說，必須得事先去國家森林管理局申請採菇許可證（許可證通常不貴，年費大約20元），才能依照規定， 大大方方去採菇；否則無證採菇，如被逮到，不但菇被沒收，還會被罰錢。