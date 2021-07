採野菇 羊肚、牛肝雙菌 貴氣爭鮮

採回的一大箱羊肚菌。(圖為作者提供)

每年4、5月間,在北加州 ,是到賽拉山(Sierra Mountains)採野菇的季節,主要是採牛肝菌與羊肚菌。

在西方,羊肚菌(Morel)是一種十分名貴的野生菌,在海拔4000呎以上的高山上,它們主要生長在針葉樹林下的土裡,尤其是在剛火燒過或伐過木的地方。它的錐型菌傘是中空的,菌面皺褶凹凹凸凸,有如羊肚,顏色為深咖啡 或淺咖啡,菌柄白或灰。它們可由一、兩吋高到飯碗那麼大,無論新鮮或乾菇,都有一種特別的菸草熏香味。

在森林裡採收野生牛肝菌。(圖為作者提供)

鮮嫩小牛肝菌。(圖為作者提供)

此菇價格不菲,一些高級西式餐廳都有提供羊肚菌菜式。羊肚菌有很多吃法,與蛋、牛肉,甚至野禽都很搭配,燉湯或紅燒也很可口,最特別的吃法是用體形較大的羊肚菌,以碎肉/蝦肉或起士(Cheese)塞進菌傘裡,蒸熟後,淋下醬汁,鮮美無比;但是此菇切忌生吃。

巨型牛肝菌。(圖為作者提供)

牛肝菌(Boletes)也是一種非常受西方人喜愛的野菇(當然,最名貴的野菇是松蕈(松茸)),尤其是義大利 或法國人。它們有很多品種,最有名的是King Bolete─國王牛肝菌。牛肝菌主要生長在松、杉樹下,橡木或樺樹下也看得到。它有厚厚的菌傘,傘面是黃棕色、咖啡色或紅棕色(看起來像肝臟,所以老中叫它牛肝菌),海棉狀菌傘的底面是白色或黃色,菌杆粗壯,整個看起來肥肥胖胖的很厚實,尤其是剛長出來的小牛肝菌,更是可愛又可口得讓人流口水!

菌類一般含有豐富的蛋百質、多種維他命及礦物質 ,新鮮的牛肝菌,厚實的傘蓋口感像吃肉,難怪有人認為菇是一種素肉。曬乾的牛肝菌,香氣四溢,只要取幾片就可燉一鍋湯。它與羊肚菌不同,鮮嫩的牛肝菌可生吃,拌入生菜沙拉裡,脆爽甘甜。

採菇不是一件容易的事,除了要具備對菇的充分認識以外,還要知道菇的生長環境和季節,以及充分的採菇經驗。採這兩種菇,都有獨特訣竅,很多人在初採羊肚菌時,幾乎空手而回。因為它們混雜在遍地散落的松果堆裡或是雜草枯木旁,不易識別,往往走過都看不出來,所以有笑話說是用腳「踩」菇,而非用手採菇。

手掌大的羊肚菌。(圖為作者提供)

鮮蝦肉餡釀羊肚菌。(圖為作者提供)

我的經驗是,採羊肚菌時,得做類似冥想(meditation)的舉動,站在可能有菇的地方,向距離所站的前方稍遠一點,屏息,靜靜地定神左右看看,這樣往往比較能看到羊肚菌。有時,我覺得羊肚菌好像喜歡跟你捉迷藏,明明在前方沒看到,但是一回過頭,它突然跑到你面前,真是所謂的Now you see it, now you don't !

採牛肝菌也要摸索它的生長環境與地形,在還沒有長出地面時,它通常會從土裡「頂」出一個小土堆,把小土堆扒開,就會看到圓圓的菌傘,此時拿把刀,小心地從土裡挖出來。有些長得老的牛肝菌,傘面可以長到約10吋左右,有個湯碗那麼大。

還有一點必須注意的是,不要迷路 ! 在森林裡採菇,如果沒有準備,尤其如果你沒有方向感的話,很容易迷路。因為在茂密的森林裡,那些樹又高又大,長得一模一樣,很不容易分辨。

●小貼士

1.在美國,幾乎每個州都有Mycological Society之類的野菇協會。只要你每年交會費,就可參與他們舉辦的講習與採菇活動。

2.市面上可買到不少有關野菇的書籍,敘述如何去分辨可食或有毒的菇及採菇的技巧,甚至有如何烹調野菇的食譜。

3.採菇人也必須了解各州或國家森林採野菇的規定,就拿加州首府沙加緬度(Sacramento)以東的艾爾杜拉多國家森林(Eldorado National Forest)與及太浩湖國家森林(Tahoe National Forest)的賽拉山採菇來說,必須得事先去國家森林管理局申請採菇許可證(許可證通常不貴,年費大約20元),才能依照規定, 大大方方去採菇;否則無證採菇,如被逮到,不但菇被沒收,還會被罰錢。