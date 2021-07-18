10大壞習慣 讓你顯老了

長時間趴睡或側睡，讓臉直接接觸枕頭，容易擠壓出皺紋。(Getty Images)

皮膚鬆弛、時常感到疲憊，覺得自己看起來比實際年齡老。你可能沒意識到，有些習慣是造成身體、皮膚加速老化的元凶。

從吃的食物到睡眠方式，都會讓你顯老甚至縮短壽命。以下是專家公認會加速老化的習慣，並提供逆轉的方法。

完全不吃油脂食物，皮膚難保青春。(Getty Images)

久待乾燥室內 皮膚易老

無論是冬天開暖氣或夏天開冷氣，兩者都會從空氣中吸走水分，導致皮膚乾燥，加速老化。

Marotta博士建議將濕毛巾放在一盆冷水上，或使用加濕器，增加室內空氣的濕度，最佳濕度為40%到60%。

睡不到7小時 眼袋變黑

Casciari博士說，睡眠不足不只使眼袋變黑，還會縮短壽命。他建議，七小時是最佳睡眠長度，如果你總是白天缺乏精力、精神不濟、注意力不集中或體重增加，務必早點上床，讓身體能夠得到足夠的休息。

追劇久坐不動 加速老化

熬夜追劇已是現代人常見生活模式，英國運動醫學雜誌針對1萬1000名25歲以上的澳洲人進行研究，發現成年人每觀看電視一小時，預期壽命就會減少22分鐘；平均每天看電視六小時的人，比不看電視的人預期壽命少五年。

加州 聖約瑟夫醫院睡眠實驗室Raymond Casciari博士解釋，問題的關鍵不是在看電視，而是久坐不動，當我們坐著超過30分鐘，身體開始像細胞中心積聚醣分，導致肥胖 。因此無論你是在看電視或辦公，記得30分鐘就要起來動一動。

臉貼枕頭睡覺 易生皺紋

長時間趴睡或側睡，讓臉直接接觸枕頭，可能會產生皺紋。隨著年齡增長，臉上的結締組織和膠原蛋白會愈來愈脆弱。整形外科醫師、皮膚護理專家James C. Marotta博士說，長時間習慣睡同一側，皮膚不會像年輕時有彈力恢復原狀，那些與枕頭磨擦而出現的皺褶，會成為永久性皺紋。建議仰睡或購買緞面枕頭套，減少臉與枕頭之間的磨擦。

過度用化妝品 破壞肌膚

Stuart博士說，過多的妝容會緩慢的加速皮膚老化。尤其是使用以油為基底的化妝品，可能堵塞毛孔。此外，過度使用含芳香劑、刺激性化學物質和酒精的產品，會破壞皮膚角質層而使皮膚乾燥，提早出現皺紋。

習慣噘嘴動作 唇周生紋

噘起嘴巴動作，會讓嘴唇周遭產生皺紋，久而久之就回不去了，建議直接用杯子喝飲料。吸菸的動作也一樣，且吸菸會加速皮膚老化。

眼周皮膚脆弱 記得保養

有些女性注重美白，卻忘了眼周皮膚是最脆弱的部位。眼周皮膚比其他部位更薄，衰老得更快，建議選擇含有維生素A、保濕劑、抗氧化劑和維生素C的眼霜，促進膠原蛋白和彈性蛋白形成，減少細紋。

皮膚失去光澤 甜食害的

除了肥胖，甜點更可能在臉上留下歲月痕跡。加州皮膚科醫師Susan Stuart說，糖分子會附著在細胞的蛋白質纖維上，這種破壞性的過程稱為「糖化反應」，會導致皮膚失去光澤、黑眼圈、皺紋增加、毛孔粗大。不想加速皮膚老化，少吃甜食。

怕胖不吃油脂 難保青春

有些人怕胖而拒絕所有含脂肪的飲食，但紐約 布魯克林的營養學家Franci Cohen說，想保持年輕的外表，優質脂肪不可或缺。鮭魚和鯖魚，以及核桃和亞麻籽等堅果類，富含有益心臟健康的Omega-3脂肪酸，可使肌膚柔軟飽滿，從而防止皺紋產生，並促進心臟和大腦健康。建議每周至少兩次，吃這類富含優質脂肪的魚。

不只戶外活動 才擦防曬

皮膚病學副教授Sarah L. Taylor說，導致皮膚早衰的首要關鍵是紫外線。即使陰天或下雨，紫外線依然存在，但很多人卻只在大太陽下、進行長時間戶外活動時才做防曬。她建議每天使用SPF30至50的防曬乳。（資料來源／Health.com）