自我訓練Alpha腦波 帶來平靜的幸福感

身體的感覺完全受制於大腦神經元目前正處在哪一種電波之中而定。(Getty Images)

腦神經元能夠產生極微小的電力，並且呈現在腦神經動作電位的傳遞之中。這些由腦神經元生成的電力在累積過後能形成電波，可以用儀器測量得到。根據大腦的電波種類，身體會呈現出良好或是糟糕的感覺，抑或是現在相當專心、創意十足或是感到龐大的壓力。身體的感覺完全受制於大腦神經元目前正處在哪一種電波之中而定。

Beta波→一般狀態或壓力下會出現

處在這個腦波狀態的大腦被視為一般狀態。Beta波在人體睡醒時開始放射，但是身體處在壓力或恐懼狀態之下也會出現，人體的許多行為在這個狀態下會自動停止。人體在日常是不可能透過任何方式感受到這個電波範圍裡的感覺。多數的青少年在白天清醒活動的時間裡，大腦都是處在Beta波範圍之內。

Alpha波→讓人平靜放鬆，專注並充滿創意

處在這個電波範圍內的人們都非常平靜、放鬆，同時也相當專注與充滿創意。在這個狀態中，不論大腦與身體有任何下意識的思緒與行為模式都會被察覺。多數人只有在半夢半清醒的過度期間才會經歷到。

然而Alpha波是可以訓練的，它可以透過冥想繼續在大腦內釋放，只要透過一點訓練，在日常生活中也能夠讓大腦繼續保持在這著狀態之中。只要大腦持續停留在Alpha波的範圍內，我們的工作能力與記憶力便會大幅提升，腦神經元也會同時釋放出更多令大腦覺得愉快的訊息傳導物質。兒童在白天清醒的狀態之下，多數時間就是處在Alpha波的狀態裡。

Theta波→睡眠時出現，讓大腦深度放鬆

這個腦波頻率是典型出現在淺層睡眠或做夢時（快速動眼期）的腦波，這個波能讓大腦感到深度放鬆。嬰幼兒時期的大腦多數時間是處在Theta波的狀態。

Delta波→出現在深度睡眠時期

Delta波是指活動較緩慢的腦波，這個頻率範圍的電波是典型出現在無夢階段的深度睡眠期。

改變思考模式，突破自動化運作，人生可以不一樣。

每個人在生命過程中都會自動發展出適合自己的行為模式，並且在平日生活中順暢地運作著。我們的大腦會自動在白天醒來時進入這個帶狀行為模式，一天結束時又會自動退出。多數人在必須與人群交談互動時，會完全展開自己的特定社交行為模式。

所謂的個性特色，其實也只是一種透過學習而演變為自動化的行為模式而已。除此之外，我們的思考模式也屬於自動化運作流程的一種。幾乎世界上所有的人，腦袋裡的想法一輩子都是同一套模式，只是自己沒有發覺罷了。生活習慣養成的自動化機制決定了你一輩子對其他人會有什麼想法、對自己會有什麼想法。

換句話說，自動化機制決定了你將如何經歷你的一生。為了讓自己變得更幸福，是時候拿出必要的勇氣改變自己看待自己、身邊的人、周遭正在發生的事的思考模式了。要改變自己的思考模式，首先要先察覺自己的自動化系統，並且有意識地更動它們。只要大腦能夠處在Alpha波裡，這一切就會變得非常簡單。

訓練Alpha波的實用建議

每一種訓練專注力的冥想都能達成擁有Alpha波的目的。下列練習都屬於專注力的冥想訓練：

● 專注身體的感覺。

● 觀察氣息的吸吐。

● 感受自己越來越清晰的思緒，但是不試圖干預這些思緒。

上述這些與其他類似的冥想訓練，只要在一段時間的練習過後，都能有效改善自己的注意力，讓感覺與思考越來越清晰楚並且有意識。

唯有開始意識到自己的感覺和思考模式，才能進一步改善它們。這能讓我們更容易掌握、改變自己的行為模式。