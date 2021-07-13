我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

高燒不退竟是血癌 4徵兆要留心

黃惠群
AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血等症狀，就要特別留意。（本報資料照片）
AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血等症狀，就要特別留意。（本報資料照片）

急性骨髓性白血病（AML）是成人常見血癌之一，中華民國血液病學秘書長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安指出，AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血、骨頭疼痛，或出現不明瘀青，就要特別留心。

AML患者以年長者居多，隨罹病年齡增加，治療相對困難，若合併FLT3基因變異，治療更加棘手， 相較於其他常見惡性高的癌症，急性血癌快速減少患者壽命十七點五年，健康損失年為各癌之冠。   

侯信安說，過去針對FLT3基因變異復發或癌細胞比率無法下降至5%以下的患者，臨床僅能給予高劑量化學治療或血液幹細胞移植，但這些癌細胞通常具高抗藥性，化療效果常常不理想，很多患者也因疾病控制不佳無法接受骨髓移植。

據統計，復發患者中不到一成有機會進入第二次完全緩解。高劑量化療也可能帶來強烈副作用，如白血球低下合併發燒與感染、腹瀉、掉髮與惡心嘔吐等問題

針對FLT3基因變異復發或無法達到緩解，已有標靶藥物可供患者選擇，有助增加完全緩解時間，進而爭取接受血液幹細胞移植的機會。侯信安提醒，AML患者一旦突然出現高燒、牙齦出血、骨頭疼痛或出現不明瘀青等，應盡速回診確認體內血癌細胞是否增生，及早檢查，及早治療。

癌細胞 癌症 腫瘤

上一則

小朋友突然跛腳 當心是「髖關節炎」作祟

延伸閱讀

放射線直擊癌細胞 前列腺癌重症患者死亡降40%

放射線直擊癌細胞 前列腺癌重症患者死亡降40%
男子罹泌尿道上皮癌 放射合併化療奏效

男子罹泌尿道上皮癌 放射合併化療奏效
諾獎導師指導 王東睿研發癌症免疫療法

諾獎導師指導 王東睿研發癌症免疫療法
華裔檢察官血癌復發 僑界13日辦捐髓登記

華裔檢察官血癌復發 僑界13日辦捐髓登記

熱門新聞

廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、 彎曲桿菌、諾羅病毒等。記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以 免生病。(Getty Images)

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

2021-07-10 15:48
(Medicare.gov)

將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡

2021-07-07 02:01
圖片來源 ／健康醫療網

疫情趨緩別忘健檢 醫提醒大腸癌4徵兆

2021-07-08 01:15

抗癌之星 常吃蘑菇增強免疫力

2021-07-11 02:00
乳製品。(Getty Images)

10大快樂食物 焦慮止步

2021-07-11 02:00
睡眠不足與體重增加、情緒抑鬱等有關，甚至還會提高某些癌症、糖尿病心血管疾病的風險。（Getty Images）

睡不安穩？8招助你好眠

2021-07-06 02:00

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理