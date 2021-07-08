熱浪來襲防中暑 急診醫籲：室內應保持良好通風

圖片來源 ／健康醫療網

隨著氣候變遷，全球正面臨暖化造成的影響，也讓每年夏天溫度越來越高，也讓與「熱」有關的疾病發生率持續增加。台灣 奇美醫學中心急診醫學部主治醫師郭婉吟指出，熱疾病中最嚴重的一種就是中暑，在夏天最為常見，比熱衰竭更為嚴重，一旦不小心中暑，這時中心體溫大於攝氏40度（華氏104度），且合併中樞神經系統異常的症狀，若未及時治療，死亡率達五成以上。



熱中暑不輕忽 嚴重恐危及生命

許多民眾常喊著「我中暑了」，多半不是醫學上定義的中暑，只是一般熱疾病，並無中樞神經異常的症狀。郭婉吟醫師表示，中暑除了會使中樞神經系統異常，也可能造成肺部、心臟、腎臟、肝臟、肌肉等多處器官受損，甚至引發多重器官衰竭，包括嬰幼兒、老人、戶外工作者、運動員、有慢性崎病者等都屬於高危險族群，若暴露環境高溫時應特別提高警覺。

天氣炎熱室內未通風 65歲婦人中暑險喪命

郭婉吟醫師說明，不僅在戶外，若待在悶熱的室內環境也可能造成中暑症狀，臨床上就曾有一名65歲婦人，本身有高血壓 和中風 病史，7月某日氣候炎熱，家中無開冷氣，室內悶熱下，最後出現意識不清，且有抽搐情形，緊急就醫，確診因中暑引起呼吸衰竭、急性腎損傷和橫紋肌溶解症，轉入加護病房，所幸經醫療團隊治療後，目前已順利出院。

出現中暑跡象 必要時應盡快就醫

郭婉吟醫師強調，若發現疑似有中暑個案時，除了盡快叫救護車就醫，也應將個案移至陰涼處，並透過全身灑水加上風扇吹或用冰水毛巾放置頸部、腋下和鼠蹊部幫助降溫，但重要是預防勝於治療，尤其居家防疫階段，若家中有慢性病的老人，應保持室內良好通風，以預防熱中暑的發生。

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