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48歲鄭秀文不靠挨餓 大口吃肉 4招練出川字腹肌

劉小川
48歲的鄭秀文，熱愛tabata運動。（取材自微博）
48歲的鄭秀文，熱愛tabata運動。（取材自微博）

長期居家防疫，體重直線上升嗎？快來看看勵志的案例，48歲女星鄭秀文日前在微博曝光，在家中還勤奮做運動，大秀出好身材，甚至還有川字腹肌，讓人看了好羨慕？而鄭秀文練出好身材，不是靠挨餓、少吃，反而她還會大口吃肉，但為什麼能有這麼好的身材呢？原來她有4招，練出完美的體態。

鄭秀文把花椰菜切碎，製作成炒飯。（取材自微博）
鄭秀文把花椰菜切碎，製作成炒飯。（取材自微博）

第1招：高強度有氧運動

隨著年齡增長，人的新陳代謝也會跟著變慢，所以維持體內的新陳代謝很重要，鄭秀文在家就會做高強度的有氧運動tabata，一次就做一小時，tabata透過動作與頻率，讓身體活動起來，加強有氧訓練，而且能鍛鍊核心肌群，讓身體內加速循環，避免堆積。

鄭秀文48歲，卻依舊維持好身材。（取材自微博）
鄭秀文48歲，卻依舊維持好身材。（取材自微博）

第2招：吃青菜，也要吃肉

鄭秀文維持身材的方式，不是靠挨餓，而是攝取對的食物，她就曾分享，自己健身減肥不會只有吃青菜與水果，反而更重視肉類的攝取，她還會自己燉牛肉、煮叉燒，讓自己大口吃肉，補充蛋白質，讓身體狀況更好。

鄭秀文分享自己的燉牛肉。（取材自微博）
鄭秀文分享自己的燉牛肉。（取材自微博）

第3招：減少攝取澱粉

對於健身的人來說，減少澱粉的攝取很重要，鄭秀文就分享過自己的食譜，會將切碎的花椰菜，當成飯，來做成炒飯，一樣能滿足味蕾，但卻不會攝取過多的澱粉。

鄭秀文每天都會攝取足夠水分，以溫水或熱水為主。（取材自微博）
鄭秀文每天都會攝取足夠水分，以溫水或熱水為主。（取材自微博）

第4招：每天喝溫水或熱水

不管在家或外出工作，鄭秀文都很堅持要大量攝取水分，且會以溫水與熱水為主，水能加快身體新陳代謝，而女生多喝熱水或溫水，則能避免冰涼的水刺激到身體。

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