我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

健康醫療網
廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、 彎曲桿菌、諾羅病毒等。記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以 免生病。(Getty Images)
廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、 彎曲桿菌、諾羅病毒等。記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以 免生病。(Getty Images)

疫情居家期間，自行料理要注意食物感染和廚房的環境衛生。根據克利夫蘭醫學中心研究，大約有9%的食物感染疾病都在家裡發生，在準備膳食時常有交叉污染問題，往往造成腹瀉、拉肚子的問題，為此，傳染病專家Susan Rehm告訴你廚房最容易滋生細菌的六個地方，教你避免感染不生病。

布毛巾

布毛巾或海綿是廚房中最常被污染的物品。平常煮飯時你有多少次使用毛巾擦櫃檯，或是在洗完手又用同一條毛巾擦乾淨的手？研究表明，沙門氏菌會在布毛巾上面持續生長，即使在水槽中清洗和漂洗後也是如此。為了能減少污染的風險，防止廚房交叉污染的最佳方法之一就是使用紙巾，或是再次使用布毛巾前，記得先用消毒劑清洗毛巾。

手機或平板

廚房裡接觸生肉後觸摸的任何東西都會被污染，包括手碰到食譜、接聽電話的手機或平板電腦，建議在煮飯時不使用它，如果使用後記得要為手機消毒並讓它完全乾燥。

水龍頭、冰箱、烤箱把手、垃圾桶

廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、彎曲桿菌、諾羅病毒等，記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以免生病。

廚房炊具

當使用鉗子或叉子將生家禽放在烤架上時，如果打算使用相同的工具來上餐，則應立即清洗，並記得用熱肥皂水和消毒液洗手，對餐具進行消毒。在將炊具放入櫥櫃之前，請確保將它們完全風乾。

雙手

在準備食物或每次處理生肉時都要洗手。記得用肥皂搓揉至少20秒，千萬不要忘記指甲、手指和手背之間，然後用紙巾擦乾，紙巾用完後立即扔掉。

水果和蔬菜表面

如果未將水果和蔬菜清理好，這種細菌可能導致噁心、嘔吐和腹瀉問題，因此養成在第一時間盡可能保持蔬果表面清潔的習慣，避免交叉感染。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

手機 食譜 疫情

上一則

阿茲海默新藥改限初期症狀用 食藥局新規定

延伸閱讀

抵禦Delta病毒 專家促疫苗混打

抵禦Delta病毒 專家促疫苗混打
新冠Delta變種說分明 潛在風險大

新冠Delta變種說分明 潛在風險大
金正恩最愛歌手…「北韓少時」的她曾和李雪主同團

金正恩最愛歌手…「北韓少時」的她曾和李雪主同團
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

熱門新聞

(Medicare.gov)

將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡

2021-07-07 02:01
（圖：健康醫療網提供）

心肌梗塞不能拖 謹記「保心三招」別錯過黃金治療期

2021-07-04 00:15

人的壽命 可否用醫療技術來無限制延長？

2021-07-04 15:25
走出紐約長老會皇后醫院，在藍天下自在呼吸，真是可貴。(圖皆由作者提供)

確診者告白…「喘」過才知有多苦

2021-07-04 12:00
(取材自健康醫療網)

魚刺卡喉嚨靠自救？處理不善恐有生命危險

2021-07-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

疫情趨緩別忘健檢 醫提醒大腸癌4徵兆

2021-07-08 01:15

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？