酪梨含4大營養素 適量補充 排鈉降血壓

酪梨富含豐富的營養素，適量攝取獲得多種健康的益處。(Getty Images)

近年來，酪梨已成為大眾非常受歡迎的食物，早晨起來常搭配吐司一起吃。根據CNN，酪梨富含豐富的營養素，適量攝取獲得多種健康的益處。

酪梨營養豐 富含重要營養素

1.鉀的重要來源

根據美國農業部 的數據，一份100克的酪梨含有485毫克的鉀。相比之下，一根香蕉每100克含有358毫克的鉀。據美國國家醫學圖書館，有助於調節神經功能並將營養物質轉移到細胞中，清除廢物。據美國心臟協會稱，鉀還可以對抗高血壓 。疾病預防控制中心說，高水平的鈉會增加血壓，鉀可以讓更多的鈉通過我們的尿液離開身體。美國心臟協會說，這反過來又降低了我們的血壓。

2.富含單不飽和脂肪酸

酪梨富含一種不飽和脂肪酸，可以降低低密度蛋白或膽固醇，且不會影響良好的高密度脂膽固醇。根據梅奧診所的說法，當你的低密度脂蛋白膽固醇過多時，它會沿著動脈邊緣硬化並使之變窄，當動脈的血流量減少，就會導致血栓或其他併發症。

3.纖維含量很高

據美國農業部，酪梨每100克含有近7克的纖維質。根據梅奧診所的說法，纖維含量高的食物往往比低纖維食物更能讓你飽腹，這使得酪梨成為關注體重的人的絕佳選擇。

4.酪梨富含葉酸

根據美國農業部的數據，這種富含脂肪的水果富含葉酸，每100克酪梨含有81微克。此外，葉酸是一種維生B素，對正常的大腦功能和健康懷孕至關重要。根據疾病預防控制中心的說法，葉酸可以幫助預防出生缺陷，特別是在懷孕的最初幾周影響嬰兒大腦和脊柱的缺陷。這就是為什麼育齡女性都必須將足夠的葉酸作為日常飲食的一部分。

酪梨熱量高 應適量攝取

酪梨是營養的重要來源之一，可以幫助降低低密度膽固醇。不過它與其他高脂肪食物一樣，熱量很高，大約一份100克酪梨的熱量就有160卡路里，雖然卡路里很高，重點是要適量補充，日常生活將製作成美味佳餚，比如將其切成薄片放在吐司上、將酪梨與水果混合在冰沙中，或是與烘烤乾番茄和培根蘸著一起食譜等，都是不錯的飲食選擇。

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