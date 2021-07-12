頭皮飄油臭味 醫：清潔護理最重要

夏天頭皮出汗、出油量激增，許多人的秀髮不僅會出現油膩情形，甚至還會飄出一陣陣的油臭味。針對有如此「頭臭」困擾的人，台灣 台安醫院皮膚科主任曾德朋強調，「徹底做好頭皮、頭髮的清潔護理」最重要。

「頭臭的大部分原因，是頭部清潔沒做好。」曾德朋指出，頭皮會有臭味，主因是汗水與皮脂腺分泌過多混雜後，形成的「油臭味」。皮脂腺的分泌，也受天氣變化、睡眠不足、作息不正常、壓力大、雄性荷爾蒙分泌高低、飲食等因素影響，皮脂腺分泌並無味道，但經細菌分解代謝作用，會產生味道，若沒有做好頭部清潔，就會散發出頭臭味。進一步導致毛囊炎、頭癬、脂漏性皮膚炎、禿髮等問題。

除頭臭首要洗頭徹底洗淨，要用洗髮精確實洗淨頭皮和頭髮，並適度按摩頭皮，再以溫水洗淨。不同髮質應使用不同性質的洗髮精洗頭，油性髮質適合使用收歛性含皂性的洗髮精，但中性及乾性髮質並不適用，會增加細菌感染機會。若頭皮有脂漏性皮膚炎，醫師則會開立具收歛作用的Polytar頭皮藥劑來洗頭，對毛囊去角質、去頭皮屑、止頭皮癢有助益。

曾德朋提醒，洗頭的水溫不要太高，只能比體溫高一點約38℃左右，還有洗完頭髮一定要吹乾，不要只是擦乾，讓頭髮自然風乾的時候，頭皮濕度增加，反而會導致細菌繁殖，頭皮產生臭味。