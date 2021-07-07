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炎夏悶熱 慢性病長者慎防中暑

周宗禎
防疫口罩戴整天又高溫炎熱，慢性病老人應嚴防中暑發生。(圖：奇美醫院提供)
防疫口罩戴整天又高溫炎熱，慢性病老人應嚴防中暑發生。(圖：奇美醫院提供)

今年夏天天氣悶熱，防疫口罩戴整天，小心中高齡、有慢性病老人發生中暑！台南奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌提醒，避免發生中暑熱傷害，要隨時補充水分及電解質。

33歲阿榮從事地下工程昏倒，送至奇美急診時體溫高達41.6℃，昏迷指數3分，經插管、輸液補充、積極降溫並維持生命；仍因中暑造成肺、心、腎、肝、肌肉及瀰漫性血管內凝血等多重器官衰竭，10天後死亡。

65歲阿芬有高血壓中風病史，某日氣候炎熱，家中沒開冷氣，室內悶熱，她被家人發現意識不清，體溫高，有抽搐情形，緊急送至急診，體溫高達43℃且意識不清，急救後因呼吸衰竭、急性腎損傷和橫紋肌溶解症轉入加護病房，經過治療後，9天後才順利出院。

急診醫學部主治醫師郭婉吟表示，中暑未及早治療，死亡率達五成以上，體溫常超過40℃，合併意識不清、躁動、行為異常、抽搐或昏迷等症狀。中暑會造成中樞神經系統異常、多處器官受損，若發現疑似中暑患者，除叫救護車儘速送醫，應先移至陰涼處遠離高溫，可全身灑水加風扇吹，或用浸過冷水冰水毛巾放置頸部、腋下和鼠蹊部來降溫。

郭婉吟說，中暑雖會致命，但可以預防。尤其在高溫季節裡，家中有慢性病的老人家，應保持室內良好通風，避免因悶熱潮濕造成中暑；若在高溫環境工作，應穿寬鬆透氣衣服，隨時補充水分和電解質，並增加休息的時間和次數。

高溫 高血壓 中風

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