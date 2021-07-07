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病毒肆虐 專家：精油可助防疫

黃妙雲
專家表示，精油不僅可以鎮定安神，還有助於降低新冠病毒的感染。(本報資料照片)
專家表示，精油不僅可以鎮定安神，還有助於降低新冠病毒的感染。(本報資料照片)

● 研究發現，使用精油可安神及輔助減少病毒感染

● 經由擴香或塗抹精油，可攔截病毒附著於鼻部黏膜

● 多漱口，有助於降低病毒傳播的風險

預防新冠病毒感染，正確使用精油也有幫助。台北台安醫院家醫科主任、台灣芳香醫學會理事長羅佳琳表示，精油普遍有抗感染的效果，不僅可以鎮定安神，還有助於降低新冠病毒的感染，並且能緩解輕症患者病毒感染的症狀。

抗疫 多喝水補充營養素

對抗新冠病毒感染，羅佳琳強調，平常一定要多喝水，也可以補充維生素B群、C、D及鋅等營養素，能修復鼻腔、口腔等乾燥的黏膜，且增強免疫系統的防禦力，預防新冠病毒的感染。

羅佳琳指出，目前海外不少精油研究發現，正確使用精油，例如天竺葵、甜馬鬱蘭、月桂、丁香、檸檬、甜橙、茶樹、大蒜等萃取出來的純精油，不論是擴香嗅聞或塗抹方式，其精油分子可以攔截病毒附著於黏膜上，抗菌、抗病毒能力不錯，進而可以預防及輔助減少流感、新冠病毒等呼吸道病毒的感染及接觸。

新冠病毒 傷肺也可能傷心

新冠病毒屬於RNA病毒，羅佳琳說，新冠病毒表面的棘蛋白可以跟人類細胞表面的血管收縮素轉化酶2（ACE2）受體結合，非常容易黏附上細胞表面，直接攻擊的細胞類型，包括鼻腔裡黏膜細胞、肺部的肺泡細胞及消化道的吸收性腸上皮細胞，導致感染新冠病毒的患者會出現流鼻水、咳嗽、發燒、腸胃道症狀、嗅覺味覺喪失，也可能侵犯心臟及大腦。

羅佳琳表示，精油經由擴香的安全性高，在空氣中可以減少新冠病毒感染，降低嗅覺喪失的機率；若是在胸口、喉嚨、鼻腔、人中等部位塗抹精油，則可減少呼吸道病毒的接觸，也不會快樂缺氧。精油氣味芬芳，還具有安撫情緒、鎮定安神、改善失眠、心情愉悅、不焦慮等效果，可謂一舉數得。

精油可塗 不建議滴口罩

此外，有研究指出，美國牙醫學會建議將某些精油分子加入漱口水中，將有助於阻止新冠病毒進入口腔細胞，或許能降低病毒傳播的風險。羅佳琳認為，台灣有很多輕症或無症狀者，代表病毒的存在防不勝防，建議平時可以擴香嗅聞精油或塗抹精油，盡力避免病程從鼻咽感染走向肺炎重症。

對於不固定活動空間的人，羅佳琳說，佩戴精油項鍊或精油扣也是一個選擇，但不建議將精油滴在口罩上。

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