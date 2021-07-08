拒絕被叮 夏天居家防蚊有妙招

夏天避免遭蚊子叮咬，可噴防蚊液，最好穿長袖衣服及長褲護身。（本報資料照片）

夏天了，蚊蟲開始肆虐，已有不少人遭「蚊吻」，皮膚出現許多「紅豆冰」。「防蚊」是入夏大事，為避免遭到蚊子叮咬，有哪些居家防蚊妙招？

登革熱出現發燒、肌肉 痠痛

夏天悶熱潮濕，是最適合蚊子繁殖的環境。常見會叮咬人的蚊子，包括白線斑蚊、三斑家蚊、埃及斑蚊、小黑蚊等。台灣 開業皮膚科醫師趙昭明表示，登革熱又稱為「斷骨熱」，主要傳染源是埃及斑蚊及白線斑蚊，會出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛、眼窩痛、紅疹等症狀，嚴重會有腦膜炎、甚至死亡，必須慎防。

趙昭明表示，入夏後，門診已有許多被蚊子叮咬而求診的患者，可能是因天氣悶熱、整理家裡環境等，讓他們的體溫升高，進而吸引蚊子叮咬，引起皮膚紅腫、癢、痛、起水泡而就醫治療。

哪些人最容易被蚊子叮咬？趙昭明指出，女生比男生容易被蚊子叮咬，體溫高的人、肥胖者、運動員、孕婦、小孩子、皮膚過敏 （如異位性皮膚炎）的人、敏感體質病人，都屬於蚊子「最愛」叮咬的危險族群。

被蚊子叮咬的症狀，隨個人體質而有所不同，趙昭明分析，一個常被同一種蚊子叮咬的人，會產生抗體，再次叮咬紅腫癢症狀就不會那麼嚴重，但首次被叮咬的人，過敏反應會較明顯，有的患部甚至會出現大面積的紅腫。

可冰敷止癢 不可去抓

趙昭明說，一般被蚊子叮咬後，首要處理的是癢感，可以輕拍患部、冰敷方式，以低溫來止癢，千萬不可去抓，避免抓破皮感染引起蜂窩性組織炎。若是被小黑蚊叮咬，奇癢無比，出現嚴重皮膚過敏紅腫、水泡時，一定要就醫治療，會開立口服及外用塗抹的抗組織胺、類固醇或消炎藥治療。