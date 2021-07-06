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擊敗恐慌 用正念安定身心

魯永明
面對疫情，「覺察」自己狀態很重要，當有任何情緒或不舒服，可緩緩閉眼搭配深呼吸，告訴自己沒關係，雖不太舒服，但不用特別抗拒或壓抑。（Getty Images）
面對疫情，「覺察」自己狀態很重要，當有任何情緒或不舒服，可緩緩閉眼搭配深呼吸，告訴自己沒關係，雖不太舒服，但不用特別抗拒或壓抑。（Getty Images）

新冠肺炎疫情衝擊，許多人感到生活緊張壓力大，甚至出現頭暈、胸悶等身體不適，又不敢上醫院；台灣嘉義縣大林慈濟醫院臨床心理中心建議，以「正念的態度」過生活，找回對自己、思緒、情緒、甚至對生活掌控，正念過生活，找回生活感覺，找回當下的寧靜。

臨床心理師蔡宜潔指出，防疫期中，生活各層面及認知都出現衝擊，帶來認知失調、不確定性及失去掌控感焦慮，人往往會搜尋對自己有威脅訊息，如那裡又出現確診個案？避凶生存，卻讓大腦處於團團轉疲憊狀態，被緊張害怕等負面情緒淹沒。

蔡宜潔建議，當出現這情狀況，提醒自己，疫情固然嚴峻，疫情及防疫很重要，但不是生活全部，如何以「正念態度」過生活，找回對自己、思緒、情緒、對生活掌控，而非讓大腦多數接收恐慌訊息，是值得努力方向。

蔡宜潔指出，「覺察」自己狀態很重要，當有任何情緒或不舒服，可緩緩閉眼搭配深呼吸，問自己怎麼了，理解不舒服症狀為何，或是什麼樣想法引發情緒，釐清這一切，請「接納」處於現狀自己會有這些症狀或想法，告訴自己沒關係，雖不太舒服，但不用特別抗拒或壓抑，更不用延伸更多想法想改變什麼。過程中，要是覺察大腦仍不時運轉其他的事，請溫柔耐心將紛飛思緒，運用專注力抓回到深呼吸，回到當下。

呼吸同時，如果還是心煩易亂，告訴自己「我努力了，此刻的我是安全的，我可以來照顧自己的身心」；蔡宜潔表示，生活中保有正念態度要自我提醒，這關乎大腦前額葉功能，可以訓練，不妨拿張紙列下生活中活動，如洗澡、走路、下廚，也可以是愉悅興趣，每天撥時間挑選一到兩樣活動，感受五感帶給你的經驗，了解疫情外，生活還是有其他美好及新經驗等待發掘。

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