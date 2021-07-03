怕被排擠、歧視 染疫者近半現急性壓力症候群

新冠確診者不僅要憂心染疫，痊癒後也面臨遭歧視的壓力。(Getty Images)

部分新冠肺炎確診者憂心不小心染疫的壓力，而痊癒者回到社會後面臨「歧視」問題的壓力更大。醫院發現，近半數染疫者出現「急性壓力症候群」，他們被指責傳染給親友、被不認識者丟垃圾，甚有人出現想不開的負面情緒，心理復健之路漫長，能不能完全恢復染疫前心理狀態要視人格特質而定，通常須半年。

台灣 彰化一名保險業務員為拚防疫保單業績積極拜訪朋友，結果誤把疫病傳給朋友和客戶，被客戶埋怨，日後生意恐怕難做；她至今睡不好，向朋友哭訴「我不是故意害人」，甚至有負面情緒。

有確診者病癒回家，家門前騎樓常被不明人士丟垃圾，還常有不出聲的奇怪來電。曾有陌生人經過，大聲咒罵「回來是要再傳播病毒嗎？」這名確診者與家人默默搬回埔心鄉獨門獨院老宅，目前呈半隱居狀況，他痛苦地說：「先暫時與世隔絕」。

「這次事件不知多久才能淡忘。」彰化縣第一例水果盤商傳播鏈造成98人染疫，水果盤商的長子說，自認是年輕一代心理調適能力較強，但已找不到鼓勵自己樂觀面對的動力，父母、出嫁的姊姊更難跨越心理障礙，還因間接傳染造成女婿阿嬤病故，來自夫家親友不友善話語，讓一家人自責又難過。

衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源說，近半數染疫病人出現焦慮、緊張、失眠 、沒食欲的急性壓力反應，院方成立「心理關懷小組」，開辦團體視訊課程舒壓，職能治療師與社工師每天輪流打電話關心確診者，精神科醫師也加入會診，發現很多病人一講就是兩小時，最擔心是出院後怎麼面對親朋好友。

梁孫源認為，時間會稀釋傷痛，一般人半年後可大幅改善負面情緒，但如果台灣疫情 無法降溫，相關訊息不斷圍繞，會讓染疫者一直回想起染疫的相關事情，白天恍神，入睡易作噩夢，可能聽到與疫情有關消息就難過、緊張、悲傷，這是標準的創傷後壓力症候群，建議其他家人與朋友應多陪伴，必要時求助精神科、身心科和心理師。