我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

居家上班兼顧小孩 爸媽壓力大 專家：先降低標準

蕭羽耘

疫情改變原有的生活模式，一名從事金融保險業的女性上班族說，居家上班要同時兼顧小孩、事業，平常用線上軟體溝通工作的時候，小孩總是在旁邊「媽媽、媽媽」地叫，壓力真得很大。

許多父母疫情在家身兼數職，快被責任壓得喘不過氣。台灣心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群說：「疫情期間要保持特殊彈性，以前要做到100分的事情，現在容許自己做到80分就好。」先降低標準，不要被過往的角色給壓迫，試著自我調整、自我接納。

過去沒有疫情的時候，上班是員工、下班後可能是家長。羅惠群說，無法區別身分是很不得已的狀況，「孩子也是不斷面臨新的挑戰，視訊上課時有父母在旁邊，必須和兄弟姊妹共用筆電、共用資源。」

羅惠群說，當一家人在同一個住所，大人會受不了工作被打斷，沒辦法像以前一樣專注，進而產生挫折，當中其實都會出現更多情緒，這時彼此可以試著自我接納、或接納對方，才不會爭執不斷。

避免情緒愈演愈烈，羅惠群說，疫情間家暴數字通報量上升，說話會可出惡言，成年人要提醒自己，負面、攻擊性的言語要停止下來，可以切斷對話、先往獨立空間。

羅惠群建議，過去家裡面都是放鬆地方，居家空間可重新的規畫、設計，在家每個人都要有歸宿感，家長的工作行程表跟孩子的課表融合在一起，做一個適當的調整，大家都需要專注地 一起各自做好各自的事。

他指出，人會慢慢地適應新生活，經過混亂期、重整期，職場而言，雇主可以給居家工作的員工更好的彈性，優先處理家中孩子的事務，多點體諒讓彼此壓力變小。

疫情 台灣 家暴

上一則

怕被排擠、歧視 染疫者近半現急性壓力症候群

延伸閱讀

日專家憂Delta變異株肆虐 籲年輕人儘速打疫苗

日專家憂Delta變異株肆虐 籲年輕人儘速打疫苗
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准

32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准
免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆

免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

下背痛該怎麼辦？物理治療師解析常見三問題

2021-06-29 01:00
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

缺日照 8食物補維生素Ｄ

2021-06-27 02:00
（圖：健康醫療網提供）

皮膚癢忍過就沒事？這類型蕁麻疹只會愈來愈癢

2021-06-27 00:10
長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

2021-06-25 02:03
葡萄的抗氧化劑，可延緩衰老。（Getty Images）

葡萄7大好處 你吃了沒？

2021-06-28 02:00
哪一種疫苗最有效？可能因人而異。（路透）

新冠疫苗4大技術 比一比

2021-06-29 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻