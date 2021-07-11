10大快樂食物 焦慮止步

乳製品。(Getty Images)

疫情 期間容易產生緊張及焦慮感，導致情緒失調。台灣 聯安診所營養師林宜槿指出，情緒是由身體的荷爾蒙所調控的，尤其「血清素」被稱為快樂荷爾蒙，身體製造血清素過程中，需要許多不同的營養素互相配合，才能達到放鬆效果。建議在疫情期間，可多攝取「10大紓壓快樂食物」，能夠幫助減緩這些焦慮及壓力。

黃豆製品。(Getty Images)

1.黃豆製品

製造血清素重要的原料是「色胺酸」，必須從食物中攝取，黃豆富含色胺酸，可多攝取無糖豆漿、豆腐、豆干等黃豆製品，有助於提升血清素的製造。

2.乳製品

牛奶、起司、乳酪、優格等乳製品，富含色胺酸及鈣質，鈣能強健骨骼，也具有放鬆神經及肌肉的效果，進而幫助情緒舒緩。

雞蛋。(Getty Images)

雞蛋富含色胺酸，也是優質蛋白質及多種維生素、礦物質的來源；還含有大量的膽鹼，有保護大腦、幫助訊息傳遞的作用。

馬鈴薯。(Getty Images)

4.全榖雜糧

胰島素是色胺酸進入腦部合成血清素的重要關鍵，可選擇「低升醣指數」的全榖雜糧類，如地瓜、馬鈴薯、糙米、藜麥等，能幫助胰島素分泌，也不會造成太大的血糖起伏。

青花菜。(本報資料照片)

5.深綠色蔬菜

深綠色蔬菜富含膳食纖維，有助於維持腸道健康，進而讓血清素能正常分泌。

堅果。(Getty Images)

6.堅果

堅果含有鋅、鎂、鉀、錳等礦物質，合成血清素需要「鋅與鎂」，成人建議每餐攝取1茶匙的堅果來補充好油脂及礦物質。

牡蠣。(Getty Images)

7.牡蠣

牡蠣的鋅含量高，男性每日鋅攝取量建議15毫克，女性為12毫克，幫助血清素生成外，也能提升身體免疫系統運作。

芭樂。(本報資料照片)

8.芭樂

人體在處於高壓的狀態下會耗損大量的維生素Ｃ，若維生素Ｃ攝取不足，身體難以應付壓力，會造成身體的慢性發炎及情緒低落。芭樂維生素Ｃ含量高，以紅心芭樂的含量最多。

深海魚。(Getty Images)

9.深海魚類

Omega 3多元不飽和脂肪酸是天然的抗憂鬱物質，是組成大腦及神經細胞的重要成分。深海魚富含Omega 3 ，像鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，建議每日可攝取1至2餐。

黑巧克力。（取材自pixbay）

10.黑巧克力

黑巧克力原料主要由可可豆製成，可可富含許多神經傳導物質，如血清素、多巴胺、苯乙胺。建議每日可攝取20至30克的黑巧克力。