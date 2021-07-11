我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

10大快樂食物 焦慮止步

黃妙雲
乳製品。(Getty Images)
乳製品。(Getty Images)

疫情期間容易產生緊張及焦慮感，導致情緒失調。台灣聯安診所營養師林宜槿指出，情緒是由身體的荷爾蒙所調控的，尤其「血清素」被稱為快樂荷爾蒙，身體製造血清素過程中，需要許多不同的營養素互相配合，才能達到放鬆效果。建議在疫情期間，可多攝取「10大紓壓快樂食物」，能夠幫助減緩這些焦慮及壓力。

黃豆製品。(Getty Images)
黃豆製品。(Getty Images)

1.黃豆製品

製造血清素重要的原料是「色胺酸」，必須從食物中攝取，黃豆富含色胺酸，可多攝取無糖豆漿、豆腐、豆干等黃豆製品，有助於提升血清素的製造。

2.乳製品

牛奶、起司、乳酪、優格等乳製品，富含色胺酸及鈣質，鈣能強健骨骼，也具有放鬆神經及肌肉的效果，進而幫助情緒舒緩。

雞蛋。(Getty Images)
雞蛋。(Getty Images)

3.雞蛋

雞蛋富含色胺酸，也是優質蛋白質及多種維生素、礦物質的來源；還含有大量的膽鹼，有保護大腦、幫助訊息傳遞的作用。

馬鈴薯。(Getty Images)
馬鈴薯。(Getty Images)

4.全榖雜糧

胰島素是色胺酸進入腦部合成血清素的重要關鍵，可選擇「低升醣指數」的全榖雜糧類，如地瓜、馬鈴薯、糙米、藜麥等，能幫助胰島素分泌，也不會造成太大的血糖起伏。

青花菜。(本報資料照片)
青花菜。(本報資料照片)

5.深綠色蔬菜

深綠色蔬菜富含膳食纖維，有助於維持腸道健康，進而讓血清素能正常分泌。

堅果。(Getty Images)
堅果。(Getty Images)

6.堅果

堅果含有鋅、鎂、鉀、錳等礦物質，合成血清素需要「鋅與鎂」，成人建議每餐攝取1茶匙的堅果來補充好油脂及礦物質。

牡蠣。(Getty Images)
牡蠣。(Getty Images)

7.牡蠣

牡蠣的鋅含量高，男性每日鋅攝取量建議15毫克，女性為12毫克，幫助血清素生成外，也能提升身體免疫系統運作。

芭樂。(本報資料照片)
芭樂。(本報資料照片)

8.芭樂

人體在處於高壓的狀態下會耗損大量的維生素Ｃ，若維生素Ｃ攝取不足，身體難以應付壓力，會造成身體的慢性發炎及情緒低落。芭樂維生素Ｃ含量高，以紅心芭樂的含量最多。

深海魚。(Getty Images)
深海魚。(Getty Images)

9.深海魚類

Omega 3多元不飽和脂肪酸是天然的抗憂鬱物質，是組成大腦及神經細胞的重要成分。深海魚富含Omega 3 ，像鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，建議每日可攝取1至2餐。

黑巧克力。（取材自pixbay）
黑巧克力。（取材自pixbay）

10.黑巧克力

黑巧克力原料主要由可可豆製成，可可富含許多神經傳導物質，如血清素、多巴胺、苯乙胺。建議每日可攝取20至30克的黑巧克力。

疫情 雞蛋 台灣

上一則

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

下一則

宅在家勤打掃 避免錯誤姿勢施力不當

延伸閱讀

防疫吃健康 放下泡麵 別再討厭「冷凍3色豆」

防疫吃健康 放下泡麵 別再討厭「冷凍3色豆」
葡萄7大好處 你吃了沒？

葡萄7大好處 你吃了沒？
一大罐堅果該如何保存？ 內行指點：放再久也沒有油味

一大罐堅果該如何保存？ 內行指點：放再久也沒有油味
延緩眼睛老化 多吃深色、橘紅色蔬果

延緩眼睛老化 多吃深色、橘紅色蔬果

熱門新聞

廚房中常見的細菌包括大腸桿菌、 沙門氏菌、志賀氏菌、 彎曲桿菌、諾羅病毒等。記得在可能接觸過的每個表面進行消毒來減少感染這些細菌的機會，以 免生病。(Getty Images)

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

2021-07-10 15:48
(Medicare.gov)

將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡

2021-07-07 02:01
（圖：健康醫療網提供）

心肌梗塞不能拖 謹記「保心三招」別錯過黃金治療期

2021-07-04 00:15

人的壽命 可否用醫療技術來無限制延長？

2021-07-04 15:25
走出紐約長老會皇后醫院，在藍天下自在呼吸，真是可貴。(圖皆由作者提供)

確診者告白…「喘」過才知有多苦

2021-07-04 12:00
圖片來源 ／健康醫療網

疫情趨緩別忘健檢 醫提醒大腸癌4徵兆

2021-07-08 01:15

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」