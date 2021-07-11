防疫蔬果清洗 吃得安心

疫情期間，所有水果都要洗過再吃包括香蕉、龍眼、荔枝、橘子。(Getty Images)

疫情 期間，不少人擔憂蔬果上附有新冠病毒而被感染新冠肺炎 ，而不敢買菜，台灣 護理師譚敦慈說自新冠肺炎以來沒有因吃食物染上新冠肺炎的案例，為了避免大家恐慌，她教大家天然簡易的「洗菜、洗水果方法」，讓民眾在防疫期間還是可以安心享用蔬菜、水果，多吃蔬果可以提升自己的免疫力更能夠預防染疫。

回家時：

買菜回家在門口以75%酒精噴灑在外包裝或蔬果上靜置一分鐘即可（酒精會揮發可以直接噴在蔬果上）。

洗菜的方法:

1.許多實驗證實洗菜用水最好無需加鹽、小蘇打。

2.把要吃的菜放在水盆中清洗1-2次，第三次蓄滿水，然後以一根竹筷子粗度的流動水溢流12-15分鐘即可。

水果清洗:

1.所有水果都要洗過再吃包括香蕉、龍眼、荔枝、橘子。

2.水果放盆中蓄水，準備洗臉刷刷洗水果，再用水沖一下即可。

◎芒果：吃芒果會過敏是因為芒果是漆樹科，所以芒果外皮要確實清洗乾淨就不會有影響。

◎葡萄：現在葡萄盛產品質極佳，葡萄的清洗方法就是把葡萄剪成一顆顆放入水盆中，然後蓋廚房紙巾輕輕滑動再用水沖一下即可，葡萄外面的白色粉末是果粉無毒不必擔心。

最後譚敦慈提醒，多吃蔬果有益健康雖是老掉牙的說法，但也是醫學不變的道理。