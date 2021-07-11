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防疫蔬果清洗 吃得安心

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疫情期間，所有水果都要洗過再吃包括香蕉、龍眼、荔枝、橘子。(Getty Images)
疫情期間，所有水果都要洗過再吃包括香蕉、龍眼、荔枝、橘子。(Getty Images)

疫情期間，不少人擔憂蔬果上附有新冠病毒而被感染新冠肺炎，而不敢買菜，台灣護理師譚敦慈說自新冠肺炎以來沒有因吃食物染上新冠肺炎的案例，為了避免大家恐慌，她教大家天然簡易的「洗菜、洗水果方法」，讓民眾在防疫期間還是可以安心享用蔬菜、水果，多吃蔬果可以提升自己的免疫力更能夠預防染疫。

回家時：

買菜回家在門口以75%酒精噴灑在外包裝或蔬果上靜置一分鐘即可（酒精會揮發可以直接噴在蔬果上）。

洗菜的方法:

1.許多實驗證實洗菜用水最好無需加鹽、小蘇打。

2.把要吃的菜放在水盆中清洗1-2次，第三次蓄滿水，然後以一根竹筷子粗度的流動水溢流12-15分鐘即可。

水果清洗:

1.所有水果都要洗過再吃包括香蕉、龍眼、荔枝、橘子。

2.水果放盆中蓄水，準備洗臉刷刷洗水果，再用水沖一下即可。

◎芒果：吃芒果會過敏是因為芒果是漆樹科，所以芒果外皮要確實清洗乾淨就不會有影響。

◎葡萄：現在葡萄盛產品質極佳，葡萄的清洗方法就是把葡萄剪成一顆顆放入水盆中，然後蓋廚房紙巾輕輕滑動再用水沖一下即可，葡萄外面的白色粉末是果粉無毒不必擔心。

最後譚敦慈提醒，多吃蔬果有益健康雖是老掉牙的說法，但也是醫學不變的道理。

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