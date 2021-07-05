西瓜 消暑補充水份營養

西瓜。(Getty Images)

說到夏季消暑水果，很多人第一個想到的就是西瓜，飽含水分的果實最能解身體的渴。除了消暑補水，西瓜的營養成分也能帶給身體眾多好處。

西瓜的英文叫watermelon，以water命名，就知道它是飽含水分的水果。一杯（約240ml）西瓜含有5盎司（約147ml）的水分。夏天容易脫水，攝取足夠的水分相當重要，有助血液循環、皮膚健康和消化道順暢。此外，還有助調節體溫與新陳代謝。

卡路里很低，營養素很多

西瓜的卡路里和含糖量，比你想像的低。一杯西瓜有11克碳水化合物，提供45大卡熱量，其中9克是天然糖分。含有維生素A、C，支持免疫系統和皮膚健康，還有少量的鉀、鎂、維生素B和抗氧化劑。

有助降血壓 、改善血液循環

L-瓜氨酸（L-citrulline）是西瓜中的一種天然物質，已被證實可幫助血管放鬆而降低血壓，西瓜皮白色的部分含量尤其多。L-瓜氨酸對血液循環的影響，也被視為大自然中的威而鋼（透過增加陰莖中的血流量，緩解勃起功能障礙）。

減少肌肉 痠痛

在一項研究中，與喝安慰劑飲料的運動員相比，在運動前一小時喝16盎司（約470ml）西瓜汁的運動員，痠痛減輕、心率恢復更快。另一項針對男性跑者的研究發現，與喝安慰劑飲料的人相比，在參加半程馬拉松比賽前兩小時喝了16盎司富含L-瓜氨酸西瓜汁的人，72小時內的肌肉痠痛感較少。

研究顯示，在運動前一小時喝西瓜汁的人，痠痛減輕、心率恢復更快。(Getty Images)

有助體重控制

以西瓜代替加工甜食，可能有助體重控制。聖地牙哥州立大學2019年一項研究，針對超重和肥胖的成年人，進行為期四周的飽腹感與體重變化研究。結果發現，相同熱量之下，西瓜比低脂餅乾更有飽腹感，且可在進食後持續飽腹感長達90分鐘。此外，吃西瓜的人體重減輕、腰臀比和血壓都下降，抗氧化狀態和血脂都得到改善。

富含對抗疾病的茄紅素

西瓜是茄紅素最佳來源之一，是身體極佳的抗氧化劑，可降低慢性疾病風險，包含心臟病 、第二型糖尿病和癌症，以及阿茲海默症等神經退行性疾病。粉紅色的西瓜比黃色含有更多抗氧化劑。

放室溫 保有最多抗氧化劑

為了保持最多的抗氧化劑，整顆大西瓜買回家後，建議儲存在室溫下，有助熟成，提升茄紅素等抗氧化劑含量。根據一項研究，西瓜是否正確保存，大大影響抗氧化劑含量，其差異可高達139%。冰箱的低溫會破壞西瓜的營養素。（資料來源/Health.com）