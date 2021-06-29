我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

疫苗副作用 3招緩解不適

陳詩婷／台灣康寧醫院營養師
有些民眾打針前先吃退燒藥，根據研究，並不建議。(本報資料照片)
有些民眾打針前先吃退燒藥，根據研究，並不建議。(本報資料照片)

各國政府近來都在想辦法衝高疫苗接種率，可是打完疫苗出現的副作用也令民眾心生畏懼，包含發燒、施打部位紅腫、疼痛、疲倦、肌肉無力、關節痛等狀況，到底要不要吃退燒藥或止痛藥？該如何舒緩不適？

有些民眾為了減輕注射疫苗的不適，打針前先吃退燒藥，這倒不需要。有研究顯示，打疫苗先吃退燒或止痛藥，可能會減少抗體的形成，減弱疫苗的保護力；如果打完疫苗，症狀真的難以忍受，再吃退燒藥也不遲。

打完疫苗 適度發燒是好事

免疫細胞作戰的最佳武器，就是藉由提高身體的溫度，促進免疫系統的效能，所以施打疫苗後出現畏寒、發燒等症狀，反而是好事一件，是身體產生免疫的必經過程，民眾不必過於擔憂。只要提升身體熱能、積極保暖發汗就能改善，以下三種管用的退燒方法，不妨試一試。

1、多喝熱開水：熱水可讓身體含水量及體溫升高，促進排尿與排汗，自然帶走身體的體溫；也可加幾片薑片或薑粉一起喝，更能幫助熱能的提升。

2、熱水泡腳：熱水泡腳能促進血液循環，可達到發汗、散熱、退熱效果。泡腳盆裡的水至小腿肚處，溫度控制在40℃左右，泡20分鐘，若能加點薑片或薑粉效果更好，提醒泡完腳要立即擦乾，套上襪子。

3、吃蔥白粥：發燒會帶走身體能量，讓人覺得疲倦，這時吃點蔥白熬的粥，加點薑片或紅棗，以促進發汗、補充能量；薑熬煮的雞湯，對於元氣的修復也很有幫助。

對抗病毒 飲食清淡少油炸

當身體處在發炎、對抗病毒的狀況下，應盡量減少身體的負擔，讓免疫系統的炮火精準快速消滅病毒。此時均衡的清淡飲食很重要，尤其要避免食用油炸、燒烤、高鹽、高加工品、高糖等食物。

即便沒有食欲還是要進食，給身體有能量對抗敵人，可以流質或粥品等好消化的食物取代，譬如溫熱的黑芝麻豆漿、五穀豆奶，或是以蔥白、薑、洋蔥等會發汗的調味料，與雞蛋、絞肉、魚肉熬成粥，撒點鹽巴補充電解質，有助體力的回升。

多多休息 兩天後症狀好轉

打完疫苗會出現肌肉痠痛、無力、疲倦感，這時應該多休息、多睡覺，不要熬夜，讓免疫細胞能專心作戰，一般兩天後症狀會明顯好轉；施打部位的紅腫痠痛，通常兩、三天後也會緩解，切記不可用力搓揉，以免影響疫苗的吸收；如果真的很不舒服，適度做點手臂伸展運動可改善。

疫苗 肌肉 雞蛋

上一則

下背痛該怎麼辦？物理治療師解析常見三問題

下一則

新冠疫苗4大技術 比一比

延伸閱讀

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗
疫苗惹議 施明德籲緊盯蔡政府 楊照：違背民主太恐怖

疫苗惹議 施明德籲緊盯蔡政府 楊照：違背民主太恐怖
疫苗效力高 新冠病歿者99%未接種

疫苗效力高 新冠病歿者99%未接種
中國第二代新冠疫苗 紐西蘭接種試驗

中國第二代新冠疫苗 紐西蘭接種試驗

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

防疫宅家黏3C 這些「護眼營養素」每餐多吃一些

2021-06-22 01:30
長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

2021-06-25 02:03
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

缺日照 8食物補維生素Ｄ

2021-06-27 02:00
（圖：健康醫療網提供）

皮膚癢忍過就沒事？這類型蕁麻疹只會愈來愈癢

2021-06-27 00:10
肌肉隨著年紀增加慢慢減少，要增加肌肉量，只有做「阻力運動」才有效。(Getty Images)

遠離肌少症 掌握4要

2021-06-20 02:00
身心科醫師姜學斌表示，根據美國JAMA Network一篇統合性研究，確診者在60天或出院後30天的觀察，仍有72.5% 的個案會出現包含疲勞、呼吸困難等一個以上的後遺症。（記者陳斯穎／攝影）

確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

2021-06-28 01:55

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳