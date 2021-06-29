疫苗副作用 3招緩解不適

有些民眾打針前先吃退燒藥，根據研究，並不建議。(本報資料照片)

各國政府近來都在想辦法衝高疫苗 接種率，可是打完疫苗出現的副作用也令民眾心生畏懼，包含發燒、施打部位紅腫、疼痛、疲倦、肌肉 無力、關節痛等狀況，到底要不要吃退燒藥或止痛藥？該如何舒緩不適？

有些民眾為了減輕注射疫苗的不適，打針前先吃退燒藥，這倒不需要。有研究顯示，打疫苗先吃退燒或止痛藥，可能會減少抗體的形成，減弱疫苗的保護力；如果打完疫苗，症狀真的難以忍受，再吃退燒藥也不遲。

打完疫苗 適度發燒是好事

免疫細胞作戰的最佳武器，就是藉由提高身體的溫度，促進免疫系統的效能，所以施打疫苗後出現畏寒、發燒等症狀，反而是好事一件，是身體產生免疫的必經過程，民眾不必過於擔憂。只要提升身體熱能、積極保暖發汗就能改善，以下三種管用的退燒方法，不妨試一試。

1、多喝熱開水：熱水可讓身體含水量及體溫升高，促進排尿與排汗，自然帶走身體的體溫；也可加幾片薑片或薑粉一起喝，更能幫助熱能的提升。

2、熱水泡腳：熱水泡腳能促進血液循環，可達到發汗、散熱、退熱效果。泡腳盆裡的水至小腿肚處，溫度控制在40℃左右，泡20分鐘，若能加點薑片或薑粉效果更好，提醒泡完腳要立即擦乾，套上襪子。

3、吃蔥白粥：發燒會帶走身體能量，讓人覺得疲倦，這時吃點蔥白熬的粥，加點薑片或紅棗，以促進發汗、補充能量；薑熬煮的雞湯，對於元氣的修復也很有幫助。

對抗病毒 飲食清淡少油炸

當身體處在發炎、對抗病毒的狀況下，應盡量減少身體的負擔，讓免疫系統的炮火精準快速消滅病毒。此時均衡的清淡飲食很重要，尤其要避免食用油炸、燒烤、高鹽、高加工品、高糖等食物。

即便沒有食欲還是要進食，給身體有能量對抗敵人，可以流質或粥品等好消化的食物取代，譬如溫熱的黑芝麻豆漿、五穀豆奶，或是以蔥白、薑、洋蔥等會發汗的調味料，與雞蛋 、絞肉、魚肉熬成粥，撒點鹽巴補充電解質，有助體力的回升。

多多休息 兩天後症狀好轉

打完疫苗會出現肌肉痠痛、無力、疲倦感，這時應該多休息、多睡覺，不要熬夜，讓免疫細胞能專心作戰，一般兩天後症狀會明顯好轉；施打部位的紅腫痠痛，通常兩、三天後也會緩解，切記不可用力搓揉，以免影響疫苗的吸收；如果真的很不舒服，適度做點手臂伸展運動可改善。