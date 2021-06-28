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葡萄7大好處 你吃了沒？

王郁婷／輯譯 資料來源／Health.com
葡萄的抗氧化劑，可延緩衰老。（Getty Images）
葡萄的抗氧化劑，可延緩衰老。（Getty Images）

燠熱的夏天，冰鎮過的葡萄，視覺和味覺都能解身體的渴。事實上，人類早在公元前6500年就開始種植葡萄，在一些文化的神話傳說裡，葡萄更象徵富庶豐饒。吃葡萄擁有下列7大好處：防疫在家，就為自己和家人常準備這項養生水果吧！

好處1.

富含維生素C與K：一杯葡萄能滿足每日四分之一的維生素C需求、20%的維生素K。維生素C除了支持人體免疫系統，還擔負修復DNA的重要工作，以及生產膠原蛋白。骨骼形成需要維生素K，缺乏者會增加骨折風險。

好處2.

增強免疫系統：除了上述維生素C支持人體免疫系統，葡萄還能透過其天然的抗微生物特性，強化免疫系統。且一杯葡萄約可提供73毫升的水，對於血液循環和以及廢物代謝非常重要。

好處3.

讓你睡個好覺：葡萄中的天然褪黑激素，與睡眠質量相關，有助更長、更好的睡眠品質。

好處4.

提升好菌、幫助消化：葡萄的纖維含量雖然不高，但其所含的纖維和水分有助維持腸道蠕動。葡萄中的多酚則有效轉化腸道菌種，維持腸道健康。

好處5.

抗氧化劑延緩衰老：葡萄含幾種不同的抗氧化劑，可減少發炎和促進血流健康、有助大腦功能。研究已顯示黑葡萄和紅葡萄中的槲皮素，可以預防神經退行性疾病如阿茲海默症

好處6.

改善心臟健康：葡萄已被證實可抵禦動脈硬化，降低血壓，改善血液循環，抑制血栓和降低發炎反應。也有研究指出，葡萄還可透過減少化合物在血液中被吸收，來降低膽固醇。

好處7.

保護視網膜和水晶體：葡萄中的葉黃素和玉米黃素，可保護視網膜和水晶體。研究已證實可擴大視野範圍、減輕眩光帶來的不適、增加視覺對比，縮短眼睛從強光中恢復的時間。

血壓 阿茲海默症 防疫

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