防疫吃健康 放下泡麵 別再討厭「冷凍3色豆」

防疫在家時，可以多補充彩色蔬菜，補充維生素、纖維質。（Getty Images）

「防疫 在家，怎麼吃才健康？」已經是民眾在疫情 期間重要的民生議題。台灣晨光健康營養專科諮詢中心院長暨營養師趙函穎表示，許多民眾搶購的泡麵、餅乾，往往都會有高油、高醣的風險，而在疫情期間，反而更需注重營養均衡、補充維他命A、C、D、鈣、鋅等營養成分，增強身體免疫力 。而不受網友們歡迎的「冷凍三色豆」，含有優質澱粉、纖維質且耐保存，其實是值得選擇的防疫食材。

「冷凍三色豆」含有優質澱粉、纖維質且耐保存，是值得選擇的防疫食材。（本報資料照片）

提升免疫力 攝取維他命ACD

趙函穎指出，防疫在家時，可以透過飲食提升免疫力。例如紅蘿蔔、南瓜等黃色、紅色的蔬菜，含有「維他命A」，有助於避免上呼吸道感染；「維他命C」則能幫助合成免疫球蛋白，包括奇異果、蘋果、蕃茄等各式蔬果，都是優質的攝取來源；另外民眾每天最好也要曬曬15～20分鐘的陽光，有助於自體產生「維生素D」，亦可從蘑菇、蛋黃、鮭魚、黑木耳等食材中獲取，也可多食用海鮮、蛤蜊等食材補充「鋅」。另外「鈣」則可以從小魚干、黑芝麻、起司、牛奶等食材攝取，均有助於加快修復組織、提升免疫力。

透過牛奶、小魚干、黑芝麻等食材補充鈣質，有助於提升免疫力、安撫情緒。（Getty Images）

緩解焦慮 吃堅果、綠葉菜

另外，許多民眾容易因疫情產生焦慮感，趙函穎也建議，除了「鈣」有助於舒緩情緒外，「鎂」也有穩定身心的功效，可透過堅果類、綠色葉菜、礦物水攝取。至於食用可可含量75%以上的黑巧克力、豆漿、香蕉等食物，可以獲取「色胺酸」，有助分泌令大腦開心、穩定情緒的「血清素」，也有助於緩解不安感。

不少民眾與學童，因為居家防疫而生活作息大亂，甚至熬夜追劇，趙函穎也指出，其實仍然要維持規律飲食，並遵循「少油、少醣、高纖、高鈣」的標準。以早餐為例，建議可食用黑芝麻豆漿、水煮蛋等優良蛋白質，搭配上地瓜、全麥吐司、玉米等優良澱粉與纖維質，亦可適量補充水果、蔬果汁。午餐、晚餐則要避免油炸食物，可改以烤、煮、滷等調理手法替代，而且最好「蔬菜比肉多」，還可多攝取彩椒、玉米筍、南瓜、黑木耳等多彩蔬菜。例如黑木耳的纖維豐富，也有助於解便秘，促進身體新陳代謝、維持好心情。

聰明外食 也能蔬菜比肉多

趙函穎也表示，外食族除了便當，小火鍋、滷味、鹽水雞也都可達到「蔬菜比肉多」的目的，也可減少調味料、降低負擔。若是嘴饞，一般市售的洋芋片、餅乾還有含糖飲料，多會有高油高醣的隱憂，建議可改吃毛豆、堅果、起司、自製水果水等零嘴替代。若是孩童在家想吃零食，也可改自行製作果凍、布丁、氣炸鍋雞塊、水果冰塊等零食，除了增進親子互動，負擔也相對較少。

居家防疫用餐，一大重點就是食材保存。趙函穎指出，相較於葉菜類，地瓜、南瓜、綠豆等全穀雜糧根莖類食物，相對耐放；另外肉片、魚片也可透過冷凍保存，增加保存期限。若想品嘗綠色蔬菜，冬瓜、絲瓜、櫛瓜等蔬菜，還有乾香菇、乾紫菜、乾木耳等乾貨，也具有易保存的優點。趙函穎也表示，許多人不喜歡冷凍蔬菜的口感，但是仍具有營養性。網友不喜歡的「冷凍三色豆」，其實都是好的食物組成，含有澱粉、膳食纖維、維生素等成分，仍可是補充營養的來源。

運動+電話聊天 身心平衡

趙函穎呼籲，除了控制飲食之外，許多民眾在家容易一邊吃零食配含糖飲料，或是追劇搭配外送炸物，都容易造成發胖。屯積的各種零食，也容易讓小朋友在家時，只吃零食而不吃正餐。因此除了飲食均衡、養成良好飲食習慣外，搭配適當的室內運動、與親友多用電話聊天、多補充水分，也都有助於防疫期間的身心健康。