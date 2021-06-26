DIY蜂蜜檸檬水 消暑解渴助消化

蜂蜜檸檬水。(圖：劉怡里提供)

炎炎夏日，消暑解渴，不妨自己動手做「蜂蜜檸檬水」。台灣 台安醫院營養師劉怡里表示，在家DIY 蜂蜜檸檬水，喝得健康，又促進代謝、助消化、增強抵抗力、消除疲勞。

蜂蜜檸檬水很適合餐後或運動後飲用。劉怡里指出，檸檬含有檸檬酸、檸檬苦素、類黃酮、維生素C、鉀、鈣、鎂等，檸檬酸可改善夏日食欲不振、預防乳酸堆積、消除疲勞；檸檬苦素、類黃酮是植化素，具抗氧化作用；蜂蜜為單糖，主成分是葡萄糖及果糖，有微量胺基酸、維生素、抗氧化成分，可以恢復流失的體力。

劉怡里提醒，喝蜂蜜檸檬水要注意熱量，每200cc的檸檬汁的熱量約等於一份水果60大卡；蜂蜜屬於游離糖，需控制份量，一湯匙重量約20克，有62大卡熱量，約等於一份醣類，每天盡量控制在兩湯匙，但一歲以下孩童避免食用。

●蜂蜜檸檬水

材料：綠皮或黃皮檸檸5顆、蜂蜜500㏄，600ml密封罐一個

作法：

1.檸檬洗淨，再以鹽搓乾淨，然後用開水過一下，切片去籽。

2.放入經過熱水殺菌風乾後的密封罐，一層檸檬、一層蜂蜜慢慢加入。

3.密封後放冷藏即可。

4.飲用時，取出一湯匙蜂蜜檸檬汁及二、三片檸檬片，加入250㏄冰開水，即是一杯蜂蜜檸檬水。

熱量：每杯約130至140大卡