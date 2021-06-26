正念練習面對負面情緒 感受呼吸 想像吸入正能量

當有負面情緒發生時，可試試深呼吸。(本報資料照片)

疫情 期間，不少人出現過多的焦慮、憤怒、害怕、擔憂等情緒，台灣 衛生福利部苗栗醫院心理師呼籲民眾，可透過正念練習來面對不愉快的情緒，將注意力刻意放在當下，採用不評價的方式如實看待事物，以維持身心平衡與健康。

苗栗醫院指出，疫情期間，每天打開電視新聞或用手機都會遭受許多與疫情相關的訊息轟炸，加上學校停課、上班採分流等，很多行業都受到疫情衝擊，民眾日常生活、行動受限，還有假新聞充斥等問題影響，不少人出現過多的焦慮、憤怒、害怕、擔憂等情緒，也有一些不戴口罩 、隱瞞病情到處跑、攻擊醫療及警務人員等脫序行為出現。

苗栗醫院心理師余錦星指出，從心理學角度來看，疫情雖是導致心理苦感的所在，但一心想除去這不愉快感受的企圖，或以不適當行為因應，反而會加深我們對苦的感受。當境遇產生負向感受(-1) +負向想法(-1) +負向行為(-1)，就形成3倍的負向效果，如採正確理解及適當方式回應，就能打破這樣的惡性循環。

余錦星表示，民眾可透過正念練習來面對不愉快情緒，當有負面情緒發生時，刻意將注意力帶到當下的情緒經驗及身體感受，採溫柔、和善的方式觀看自己內在身心變化，保持與這種經驗的連結，不要刻意想改變或批判它，讓它「如其所是」地存在一段時間，然後簡短將其命名，例如這是焦慮，這是害怕，這是過度擔憂等。

之後將專注力轉到呼吸上，去感受呼吸時空氣進出鼻孔的感覺，吸氣時涼涼的，吐氣時暖暖的，並想像帶有正向能量光的氣體被吸入到全身，吐氣時把身體內的焦慮、害怕、擔憂不適情緒感受完全的釋放出去，堅持專注持續一段時間，直到自己感覺到輕鬆、平靜時，再選擇有利現在疫清生活的方式去行動。

他表示，除了保持社交距離、避免群聚、戴好口罩、勤洗手，正確做好防疫外，也要有限制的觀看疫情訊息，找到適合自己的紓壓方法，透過通訊產品維持適當的人際互動、充足睡眠、均衡飲食、作息正常，加上適度運動來調解自己的身心壓力，也可利用這段時間完成一些過去想做的事，如追劇、看本好書、打掃家裡等。雖然正念練習並不會消除生活所有的痛苦和壓力，但它能協助用更寬容、更仁慈、更悲憫的方式來回應自己和周遭的人，有助身心健康和免疫力提升。