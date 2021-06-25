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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

沒運動 小心憂鬱焦慮找上門

黃惠群
長時間居家辦公、學習，小心久坐造成憂鬱、焦慮。（示意圖／ingimage）
長時間居家辦公、學習，小心久坐造成憂鬱、焦慮。（示意圖／ingimage）

長時間居家辦公、學習，小心坐愈久愈容易憂鬱。根據董氏基金會最新調查發現，台灣防疫措施提升為三級警戒後，排除睡眠時間，56.9%民眾平均每日坐著時間「超過8小時以上」；居家期間更有超過5成受訪者「沒有維持運動習慣」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，不同於去年疫情狀況，台灣防疫措施使多數民眾生活侷限於自家的空間，在家長時間久坐，加上減少運動，會影響身體、心理健康。

根據研究，平日每天久坐時間超過8小時者，憂鬱與焦慮的程度較高；世界衛生組織也提醒，全球有四分之一的成年人身體活動量不夠，而且久坐會增加心血管疾病死亡率、睡眠減少、體重增加等等。

因此，葉雅馨建議，民眾居家防疫時期，養成定時運動的習慣，如設定鬧鐘，讓自己每小時能起身作些伸展或走動5分鐘，或是滑手機休息時，可打開運動app動一動，也可以與孩子共同進行親子運動，讓運動變成一件有趣的活動。

此外，調查還發現，面對防疫等級提升至第三級後的後續疫情變化與局勢，有4成1的民眾是「悲觀」 的，且男性比例高於女性。

情緒狀態上，受訪者則以「擔心」占最多，占比高達47.2%，其次為「平靜」(36.9%)、 「焦慮」(29.8%)、「緊張」(26.8%)；幸福、快樂等正向情緒佔比較低。

對此，葉雅馨建議，居家生活意味著自己能掌握更多的安排，與家人間共處的時間也變長，可自己或與家人規劃有興趣的或許久前就想安排的活動，如將照片整理成影片、煮幾道創新料理等，讓在家防疫不無聊、保持身心愉快。

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