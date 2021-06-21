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居家動起來 「超慢跑」簡單效果好

游政璋/物理治療師
超慢跑不受限地點，很適合居家進行。(Getty Images)
超慢跑不受限地點，很適合居家進行。(Getty Images)

現今社會生活節奏緊湊、工作壓力大，長時間待在辦公室、勞心費神。尤其因為疫情，無法到健身房，容易產生文明病，或增加慢性病的風險。其實，只要將運動場所設定在家裡，相信能夠讓更多人接觸運動，維持健康的身心。一小塊空間，就能在原地進行超慢跑！

「超慢跑」是從日本傳來的新運動，透過小範圍、輕鬆、緩和的方式進行慢跑，比起一般慢跑運動，不但可以減少關節壓力及疲勞程度，也同樣能達到增進循環、促進健康，以及運動、減肥的效果，是最適合一般民眾的運動。

進行超慢跑前，一定要進行暖身，尤其是足踝部，透過扭轉腳踝的方式，利用腳尖當作支點，進行腳踝的轉動。平常比較少活動，像是久坐或久站時，肌肉處於僵硬、緊縮的狀態，關節可能被拉扯而緊繃，因此，透過轉動方式，能幫助肌肉拉伸而恢復彈性，關節活動範圍增加，也讓接下來的動作比較順暢，避免運動傷害。

另外，也可透過彈力帶套住腳底，利用足部進行踩踏，以些微阻力的方式促使肌肉收縮使力，達到暖身效果，也能藉此將腳踝當作幫浦，活動的過程中促進循環的增加，讓下肢的血流增加，達到暖身的效果。有些人在暖身後，可能會感受到下肢有些許熱感，這些是血液循環增加後產生的現象，也代表暖身步驟達到了效果。

避免運動傷害 超慢跑注意事項

1.要以腳掌中間的部分（中足）著地，避免踮腳進行慢跑，用大腿的力量抬起腿部，減少小腿的使力以及負荷。

2.兩側膝蓋保持微彎，減少伸直到底的機會，減輕膝蓋承受的壓迫感。

3.雙手正常擺動，就如同一般慢跑的動作，只是擺幅比較小，但不要將雙手固定在身體側邊，以放鬆的方式進行超慢跑即可。

4.上網搜尋「150-180 BPM」的相關影片或節拍器，跟隨著節拍，一拍一腳步，會相對有節律性，也比較會有動力可以進行運動。

5.維持在原地超慢跑即可，時間約15-20分鐘，過程中以輕鬆、能正常對話為準，不造成身體過多負擔。

若能注意以上幾點，就能安全進行「超慢跑」。結束後，記得調整呼吸頻率，攝取足量的水分，並檢視身體狀況是否可負荷；若沒辦法負荷，則須降低超慢跑的頻率，微調節拍器，或先從十分鐘開始，找到最舒服的模式，持之以恆。防疫宅在家，透過超慢跑不再運動不足，身心健康！

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