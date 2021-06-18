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每天在家狂用眼 藍光眼鏡有幫助嗎？

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

無論是居家辦公，還是停課在家遠距上課，幾乎一整天都必須盯著3C，用眼時間大增。台灣知名眼科診所院長王孟祺便分享，近期雖然門診量減少，但來求診的人卻很多是因為用眼過度導致眼睛不適。有很多民眾為了保護雙眼，購買藍光眼鏡，他說藍光眼鏡主要功能是提升清晰度，但最有效的護眼方法，還是睡眠充足、補充葉黃素較實際。

停課不停學 半數學童近視度數加深

原本在學校上課的學童，需要以電腦遠距上課，加上網課時間容易過長，反而壓縮休息時間，王孟祺醫師觀察到，門診中的學童，有一半以上度數都加深。而居家辦公的大人，也因為長時間近距離看東西，容易讓睫狀肌緊繃，造成眼睛脹痛、聚焦不佳、視力模糊，有時用眼過度還會導致頭痛，宛如緊箍咒緊緊纏住頭部一般。

藍光眼鏡有用嗎？幫助肌肉放鬆、減少疲勞

許多民眾購入藍光眼鏡，想要保護雙眼，但藍光眼鏡真的那麼神嗎？王孟祺醫師指出，藍光是種可見光，陽光、電子銀幕所散發出來的光中，都有藍光。藍光在光譜上屬於波長較短、能量強，容易加速視網膜、黃斑部老化及病變。因此便會出現配戴抗藍光眼鏡保護雙眼的說法。

配戴藍光眼鏡，可以減少藍光散射率，提升對比敏感度，讓視線更清晰，間接讓睫狀肌放鬆，降低眼睛疲勞。王孟祺醫師說，國際間對於太陽眼鏡有確切的標準，但藍光眼鏡目前並未有明確規範，若是完全阻隔藍光，反而會造成視覺品質下降、亮度減低、敏銳度不佳，因此挑選眼鏡上必須慎重，最好能試戴，確認清晰度、色澤符合需求，且不能太暗才有保障。

護眼最實用方法 休息、遠眺、補充葉黃素

藍光眼鏡可以提供多一分保護，但王孟祺醫師也提醒，並非戴了以後就可以無限用眼，就像穿鞋子跑步可以保護雙腳、提供緩衝，但沒辦法讓你立刻成為馬拉松選手。因此重點還是應該在減少用眼時間上，建議民眾在家也應該維持作息正常，避免上下班時間混在一起，更應該要睡眠充足，不要白天補眠、晚上上班；無法出門運動，在家也可以進行伸展運動，幫助血液循環。

若可以，螢幕越大越遠越好，定時休息並於窗邊遠眺，也可以熱敷雙眼，幫助放鬆肌肉、增加眼周血液循環。同時也提到，葉黃素屬於人體無法自行合成的營養素，可以多攝取綠花椰菜、黃玉米、枸杞，以及維生素A、C、E等抗氧化營養素。盯著螢幕的同時，也要提醒自己多眨眼，避免眼睛太乾。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50436

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